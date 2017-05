Sattelzug kracht in Tanklaster

+ Stark demoliert: der aufgefahrene Sattelzug. - Foto: Bohlken

GROSS IPPENER - Aus noch ungeklärter Ursache ist am Mittwochabend auf der A1 in Groß Ippener nahe der Grenze zur Gemeinde Stuhr in Richtung Osnabrück ein Sattelzug in einen Tanklaster gekracht, der Flüssigstoffe, aber kein Gefahrgut geladen hatte. Die beiden Unfallbeteiligten erlitten Blessuren. Einer, der Sattelzugfahrer, verletzte sich schwer. Der erste Verdacht, wonach der Mann eingeklemmt gewesen sein sollte, bestätigte sich nicht beim Eintreffen von rund 70 Kräften der Feuerwehren Groß Ippener, Groß Mackenstedt und Harpstedt. Ausgelaufene Betriebsstoffe wurden abgestreut. Die A1 blieb für längere Zeit zwischen dem Dreieck Stuhr und der Anschlussstelle Groß Ippener in Richtung Osnabrück gesperrt, was einen Rückstau nach sich zog. Der genaue Unfallhergang ist noch ungeklärt. Der Sachschaden könnte in den sechsstelligen Euro-Bereich gehen. - boh