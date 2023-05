Auf der A1 bei Harpstedt: Autofahrer und Sicherungsfahrzeuge stoppen betrunkenen Sattelzug-Fahrer

Von: Dierk Rohdenburg

Polizei im Einsatz. © dpa

Harpstedt – Autofahrer und Sicherungsfahrzeuge eines Schwertransportes haben am Samstag gegen 15.30 Uhr auf der A1 zwischen Harpstedt und Wildeshausen einen betrunkenen Sattelzugfahrer gestoppt und die Polizei gerufen.

Ein aufmerksamer Zeuge informierte die Polizei gegen 15.20 Uhr darüber, dass auf der A1 in Richtung Osnabrück eine Sattelzugmaschine in starken Schlangenlinien fahren würde. Nachdem mehrere andere Verkehrsteilnehmer, unter anderem ein 30-jähriger Autofahrer aus Delmenhorst, durch die Fahrweise gefährdet worden waren, wurde die Sattelzugmaschine dann kurz vor der Anschlussstelle Groß Ippener auf dem Seitenstreifen der Autobahn 1 durch mehrere Zeugen und Sicherungsfahrzeuge eines Schwertransportes gestoppt.

Die kurz darauf hinzukommenden Beamten der Autobahnpolizei Ahlhorn stellten beim 50-jährigen Fahrer eine Atemalkoholkonzentration von 2,24 Promille fest. Dem Mann wurde daraufhin auf einer nahen Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Zeugen, die die Fahrweise der Sattelzugmaschine beobachtet haben oder gegebenenfalls durch diese gefährdet worden sind, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Ahlhorn unter der Telefonnummer 04435/93160 zu melden.

Fahrerlaubnis fehlte bei einem Autofahrer aus den Niederlanden

Ein weiterer Fall beschäftigte die Autobahnpolizei Ahlhorn am Samstag. So wurde durch die Beamten am Samstag, 13. Mai, gegen 21.08 Uhr ein Auto aus den Niederlanden auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Hamburg kontrolliert. Bei der Kontrolle im Bereich der Stadt Lohne stellten die Beamten fest, dass der 36-jährige Fahrer aus Uetrecht nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.