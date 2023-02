Freibad: Kernfragen bleiben offen

Von: Jürgen Bohlken

Längst bekannt und dokumentiert: Rostschäden am Sprungturm am Schwimmerbecken. © -

Harpstedt – Wann und in welchem Umfang es losgehen soll mit der Sanierung des Harpstedter Rosenfreibades, blieb am Donnerstagabend während der Sitzung des Samtgemeindefachausschusses für Bau und Planung im Hotel „Zur Wasserburg“ ungesagt. Das Gremium billigte die Beauftragung der Tragwerksplanung (Statik), damit der Bauantrag auf den Weg gebracht werden kann.

Dafür, die Sanierung endlich ohne Wenn und Aber zwecks Erhalts des Freibads anzugehen, ob mit oder ohne Fördermittel, sprach sich nur Lutz Beckröge (Grüne) klipp und klar aus. „Wir haben doch gar keine Wahl. Aus der Nummer kommen wir nicht raus“, sagte er. Das Freibad ziehe Touristen an und sei wichtig für Harpstedt. „Wir müssen nun das nachholen, was in der Vergangenheit eben nicht gemacht worden ist“, spielte er auf die verpasste Gelegenheit einer Kreditaufnahme zu einem extrem niedrigen Zinssatz an.

Beckröge hielt es auch für nötig, das avisierte Badeaufsichtsgebäude in zentraler Lage gleich mit zu realisieren. Einen denkbaren Badeunfall im Nichtschwimmerbecken als Folge der derzeitigen Gegebenheiten wolle er jedenfalls nicht zu verantworten haben.

Ein „Stückeln“ des Sanierungspakets wäre „technisch möglich“, brächte aber nichts, bekräftigte Ingenieur Norbert Storm von der für das Sanierungskonzept verantwortlichen Thalen Consult GmbH. Er hielt es schon aus Kostengründen für Unsinn, mehrmals eine Baustelleneinrichtung in Kauf zu nehmen. „Einmal durch und gut“ sei der bessere Weg.

Die veranschlagten rund zwei Millionen Euro für die Gesamtmaßnahme sind im Übrigen schon wieder „Schnee von gestern“. Storm rechnet für die zu erneuernde Technik mit Kostensteigerungen in einem Spektrum von knapp 14 bis zu 20 Prozent.

„Wie schätzen Sie die Bauzeiten ein?“, erkundigte sich Carsten Beneke (CDU) danach, ob die Maßnahme in den Monaten zwischen Saisonende und Saisonanfang vollendet werden könnte. „Noch vor drei Jahren hätte ich gesagt, dass wir das locker schaffen. Inzwischen bin ich mir da nicht mehr ganz so sicher“, gestand Storm mit Bezugnahme auf Lieferschwierigkeiten, die es unter anderem bei Pumpen gebe. Heißt: Eventuell müsste die Saison vor Beginn der Arbeiten früh enden und die Folgesaison später als gewohnt starten.

Ansonsten rief Storm allzu Bekanntes ins Gedächtnis zurück: Die veraltete, eigentlich nicht mehr tragbare Filtertechnik für das Schwimmerbecken kann jederzeit ausfallen. An einer Erneuerung führt kein Weg vorbei.

Soll der Technikkeller an der jetzigen Stelle verbleiben und vergrößert werden, ist die Decke abzureißen. Genau darüber befindet sich aber der ebenfalls marode Sprungturm. Dem setzt Korrosion zu. Und das nicht mehr normgerechte Geländer wäre schon wegen der Unfallgefahr komplett auszutauschen, zumal die horizontalen Streben „regelrecht zum Überklettern einladen“, so der Planer. Eine Sanierung wäre wohl nicht völlig unmöglich. Storm riet gleichwohl abermals zu einer Kompletterneuerung des Sprungturms in Edelstahl.

„Schickimicki-Tempel“

Das jetzige Badeaufsichtsgebäude liegt weit vom Nichtschwimmerbecken entfernt. Ein zentraler Standort mit großen Fensterflächen für die Rundumsicht, Aufsichtsplattform, integrierter Technik zur Überwachung des Badbetriebs und direktem Zugang zum Technikkeller sieht das Konzept des Ingenieurbüros vor. Das Badeaufsichtsgebäude dürfte nach einer groben Schätzung Storms zwischen 180.000 und 250.000 Euro kosten. Bettina Brinkmann (CDU) fühlte sich ein bisschen an einen „Schickimicki-Tempel“ erinnert. Norbert Storm verteidigte den Entwurf. Das Gebäude („fünf mal fünf Meter“) dürfte durchaus angesichts im Laufe der Zeit gewachsener Standards eine Nummer größer ausfallen. Leichtbauweise brächte nach Einschätzung des Planers keine nennenswerte Kostenersparnis mit sich.

Für den Technikkeller sind vier – statt bislang zwei – Filter vorgesehen. Der Energieverbrauch müsste laut Storm wegen effizienterer Pumpen trotzdem in etwa gleich bleiben oder sogar leicht zurückgehen, weil eine Nachtabsenkung vorgesehen sei.

Förderprogramm erneut Thema

Samtgemeindebürgermeister Yves Nagel ging noch einmal auf die Frage etwaiger Fördergelder ein. „Aufgrund der Nichterfüllung sämtlicher Kriterien“ habe die Verwaltung keinen Antrag auf Fördermittel aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ gestellt, ließ er durchblicken. „Nehmen wir mal an, wir könnten nachweisen, dass wir sowohl Energie als auch Chemikalien einsparen können. In diesem Fall würde sich die Förderung allein auf den Teil der Badsanierung beschränken, der für diese Einsparungen ursächlich verantwortlich ist“, sagte Nagel. Sprungturm, Badeaufsichtsgebäude und eine etwaige Remise für Lagerzwecke wären hingegen nicht förderfähig.

Auch in der Einwohnerfragestunde zum Sitzungsende ging es um die Freibadsanierung, die auf sich warten lässt. Unsere Zeitung kommt darauf zurück.