Sommer-Smalltalk mit Sandra Otte: Von „schönem Stress“, der beflügelt

Von: Jürgen Bohlken

In Sandra Ottes Band mischt seit Kurzem auch ihr eigener Lebensgefährte mit. © Johann Ebend

Hölingen – Dass sie ihren Beruf als Physiotherapeutin mit ihrer Leidenschaft, der Musik, so gut unter einen Hut bringen kann, findet Liedermacherin Sandra Otte (45) wunderbar. Mit oder auch ohne Band wird sie inzwischen oft für Auftritte gebucht. Am kommenden Wochenende steht sie an einem Tag sogar zweimal auf der Bühne, verrät die Hölingerin im Sommer-Smalltalk.

Frage: Kürzlich bist du, Sandra, auf der Breminale aufgetreten. Welche Eindrücke sind im Gedächtnis haften geblieben?

Sandra Otte: Das war wirklich ein tolles Miteinander mit den Zuhörern. Ich habe das Publikum als sehr herzlich und zugewandt empfunden. Als ganz besonderes Erlebnis bleibt mir ebenso ein Konzert auf Baltrum in Erinnerung. Da freut es mich doppelt, dass ich dort für nächstes Jahr direkt wieder gebucht wurde.

Frage: Du gibst Konzerte sowohl solo als auch mit Band. Finden sich unter den Musikern an deiner Seite noch frühere „Couchcafé“-Mitstreiter wieder?

Sandra Otte: Nein. Davon ist keiner mehr dabei. Die paar Lieder, die es zu „Couchcafé“-Zeiten gab, hat die Band in ihrer jetzigen Besetzung allerdings neu arrangiert. Mein Lebensgefährte Mario Döhring gehört nun übrigens mit seiner Dobro auch dazu. Er meinte vor Kurzem spontan: „Ich mach jetzt bei euch mit.“

Frage: Um welche Art von Instrument handelt sich bei der Dobro?

Sandra Otte: Sie hat Saiten, kommt aus der Bluegrass-Richtung und sieht ein bisschen aus wie eine Gitarre. Man legt sie auf den Schoß und spielt sie für gewöhnlich mit mit einer Steelbar.

Frage: Und die anderen Musiker? Wie habt ihr euch gefunden?

Sandra Otte: Ganz einfach durch Freundschaft. Der Kontrabassist Jörg Pfänder und der Ukulelespieler Thomas Hohnhorst gehören von jeher zu meinem und Marios Freundeskreis.

Frage: Gibt es mittlerweile neues Songmaterial?

Sandra Otte: Oh ja. Ständig kommen neue Lieder dazu. Dadurch verändert sich das Bühnenprogramm immer wieder ein bisschen.

Frage: Schreibst ausschließlich du die Stücke? Oder beteiligen sich die anderen Bandmitglieder daran?

Sandra Otte: Gegenwärtig mache das tatsächlich immer ich. Letztens fragte mich aber einer der Musiker, ob es in Ordnung ginge, wenn auch mal ein anderer das Songwriting übernähme. Dagegen habe ich überhaupt nichts einzuwenden. Wenn wir dabei unserem Stil treu bleiben, ist das gar kein Problem.

Frage: An durch die Bank deutschsprachigen Liedtexten haltet ihr konsequent fest?

Sandra Otte: Ja. In diesem Punkt ist sich die Band vollkommen einig.

Frage: Deine Lieder handeln oft von menschlichen Eigenarten und Macken. Welche schrägen Typen stellst du uns in deinen neueren Songs vor? Oder etwas zurückhaltender gefragt: Welche Themen greifst du in deinen Texten auf?

Sandra Otte: Tatsächlich kommt eine schräge Type vor: die Stalkerin. So heißt der Song auch. In anderen Liedern geht es um Gefühlswelten. Etwa darum, was in einem Menschen vorgeht, der – in welcher Form auch immer – einen Verlust verarbeiten muss. Ich mache ja keineswegs nur Klamauk. Zwar animieren die meisten meiner Texte zum Schmunzeln, aber eben nicht alle. „Am See“ heißt beispielsweise ein neues Lied, das zu einem Ausflug an den See einlädt.

Frage: „Boah!“, dein Debüt-Album, liegt gefühlt schon fast zehn Jahre zurück...

Sandra Otte: Es ist aber gerade mal vier Jahre alt (lacht). Es kam 2018 raus.

Frage: Möchtest du ein weiteres Album veröffentlichen? Oder ist das heutzutage wegen wirtschaftlicher Widrigkeiten irgendwie aus der Zeit gefallen?

Sandra Otte: Mir schwebt schon ein Nachfolger für „Boah!“ vor. Weil ich das Album aber selbst finanzieren muss, verzögert sich die Veröffentlichung sicherlich. Ich wollte eigentlich bereits 2020 neue Lieder aufnehmen. Dann kam Corona, und das Projekt landete erst mal auf der langen Bank. Im Herbst möchte ich wieder mit der Arbeit an dem neuen Album starten.

Frage: In welcher Form wirst du das Songmaterial vermarkten?

Sandra Otte: Es soll ganz klassisch CDs geben, die Konzertbesucher am Rande von Live-Auftritten kaufen können. Ansonsten wird man die Songs auf den bekannten Streamingportalen und Downloadkanälen finden. Wie auch bei „Boah!“.

Frage: Die Nutzung von Spotify und Co. ist vermutlich alles andere als eine einträgliche Geldquelle.

Sandra Otte: Stimmt. Ich nutze die Streamingdienste nur, um ein breites Publikum mit meiner Musik zu erreichen.

Frage: Habt ihr als Band eigentlich einen Probenraum?

Sandra Otte: Wir proben bei Mario und mir zu Hause in Hölingen, manchmal auch bei Thomas in Goldenstedt.

Frage: Regelmäßig?

Sandra Otte: Anfangs durchaus intensiver, bis wir uns gefunden hatten und klar war, wer wann was spielt (lacht). Aber mittlerweile geben wir ja viele Konzerte. Dadurch bleiben wir in Übung und müssen nicht mehr so regelmäßig proben. Vor den Konzerten hocken wir zusammen und gehen das Programm durch, das wir spielen. Das läuft ganz gut.

Frage: Welche Auftritte stehen in naher Zukunft an und sind vielleicht auch für das Harpstedter Publikum von Interesse?

Sandra Otte: Am 17. September spielen wir auf der Kulturbühne in Bassum. Karten dafür gibt’s im Bürgerservice der Stadt Bassum. Ein Konzert in Rhade/Gemeinde Dötlingen innerhalb der Reihe „Kultur hinterm Feld“ ist für den 25. März 2023 geplant. Ein kleines Highlight für mich fällt noch in diesen Sommer: Als musikalischer Gast mische ich in der Bremer Fernsehsendung „Budder bei die Fische – Der Ter Veen Talk“ mit, die am 1. September aufgezeichnet wird. Dort spiele ich zwei meiner Lieder.

Zwei Konzerte an einem Tag hatte ich auch noch nicht, aber ich find‘s schön.

Frage: Bist du am kommenden Wochenende auch unterwegs?

Sandra Otte: Ja, am Sonntag, 7. August, spiele und singe ich zunächst mit Band um 14.30 Uhr auf dem Sommerfest des Findorff-Heimatvereins Grasberg – Am Schiffgraben 7 in Grasberg. Ein weiteres Engagement hat sich erst letzten Montag ergeben: Im Zuge einer Ausschreibung, an der ich mich beteiligt hatte, bin ich auserkoren worden, am Sonntag ab 19 Uhr solo für eine Dreiviertelstunde das „Sommerkultur“-Vorprogramm auf dem Rathausbrunnenplatz in Delmenhorst zu gestalten. Zwei Konzerte an einem Tag hatte ich auch noch nicht, aber ich find‘s schön.

Frage: Das klingt nach Stress.

Sandra Otte: Aber nach schönem Stress!

Frage: In das Sommernacht-Weinfest am 3. September auf dem Koems-Gelände hättest du mit deinem Repertoire sicher auch gut reingepasst. Willst du nicht mal wieder in Harpstedt singen und spielen?

Mein tolles Hobby nimmt Zeit in Anspruch, strengt aber nicht an.

Sandra Otte: Darauf hat mich erst kürzlich Götz Rohde, der Vorsitzende des Kunst- und Kulturvereins, an einem fröhlichen Abend angesprochen. Wir haben noch nichts vereinbart, aber ich denke, da kommt eine Veranstaltung zustande, wenn auch wohl nicht mehr in diesem Jahr.

Frage: Als Physiotherapeutin willst du aber weiterhin arbeiten. Oder?

Sandra Otte: Auf jeden Fall. Ich bin froh, dass ich dadurch sicheren Boden unter den Füßen habe. Mein tolles Hobby lässt sich zum Glück mit meinem Beruf vereinbaren. Und das Schöne daran ist: Es nimmt Zeit in Anspruch, strengt aber nicht an. Ich empfinde es als regelrecht energiespendend und beflügelnd.