Sandlaster rutscht in Vorgarten

Harpstedt: Fahrer will Treckergespann ausweichen

+ Der Laster rutschte durch die Hecke und verlor seine gesamte Ladung in Vorgarten. Foto: NONstopnews

Harpstedt – Ein mit mehreren Tonnen Erde beladener Lastzug ist in einem Vorgarten kurz vor der Ortseinfahrt nach Harpstedt umgekippt. Laut Polizeibericht war der 34-jährige Lasterfahrer aus Delmenhorst auf der Bassumer Straße in Fahrtrichtung Harpstedt unterwegs. In einer Linkskurve kam ihm offenbar ein Trecker mitsamt Anhänger teilweise auf der falschen Spur entgegen.