Samtgemeinde stopft Betreuungslücke

Abhilfe in der Not: Die Politik in Harpstedt hat am Montagabend beschlossen, übergangsweise eine weitere Kindergartengruppe einzurichten. Nach derzeitigem Anmeldestand fehlen 33 Betreuungsplätze. Im Ausschuss machten Eltern und Politiker ihrem Ärger über die Situation Luft.

Harpstedt – Mangelhafte Planung, zu wenig Mut, zu langsames Handeln: Die Vorwürfe an die Verwaltung der Samtgemeinde Harpstedt am Montagabend waren umfassend. Sie kamen von den SPD- und Grünen-Vertretern des Schul- und Sozialausschusses, der wegen der fehlenden Betreuungsplätze im Kindergartenbereich kurzfristig zusammengekommen war. Auch wenn die Beschlussempfehlung, übergangsweise eine zusätzliche Gruppe für Mädchen und Jungen im Vorschulalter einzurichten, am Ende einstimmig befürwortet wurde und der anschließend, nicht öffentlich tagende Samtgemeindeausschuss ebenfalls dafür stimmte, kochten die Emotionen hoch.

„Wir sind immer noch auf den guten Willen der Eltern angewiesen, die sagen: Wir klagen nicht“, brachte Saskia Kamp (SPD) die Situation auf den Punkt. Ausreichend Betreuungsplätze für Kinder bereitzustellen sei eine gesetzliche Vorgabe, die die Kommune erfüllen müsse. Bundesweit gilt seit 1990 für Kinder ab drei Jahren ein Anspruch auf Förderung in einer Tageseinrichtung, 2013 wurde dieser auf Kinder ab zwölf Monaten ausgeweitet. Kamp bemängelte insbesondere die Bedarfsplanung der Samtgemeinde. Ihr käme es so vor, als zöge diese die Zahlen der zu Betreuenden aus einer Kristallkugel.

Eltern melden Kinder häufiger und früher an

„Im Kindergartenbereich haben wir im Herbst keinen Bedarf gesehen“, entgegnete Samtgemeindebürgermeister Herwig Wöbse. „Das Anmeldeverhalten der Eltern ist anders ausgefallen.“ Er sieht vor allem die seit August 2018 geltende Gebührenfreiheit als Grund für diese Veränderung. Während Stefan Wachholder (CDU), Fleckenbürgermeister, die Kosten dieser Regelung hervorhob, argumentierte sein Parteikollege Hartmut Post, Bürgermeister in Dünsen: „Es ist ganz gut, dass es nicht am Portemonnaie der Eltern liegt, ob ein Kind eine Einrichtung besuchen kann.“ Er wies zudem darauf hin, dass die Ausweisung neuer Baugebiete bei der Planung berücksichtigt werden müsse. „Es ist ganz klar: Neue Bürger brauchen Infrastruktur.“ Allein in Dünsen gebe es derzeit 28 Bauplätze, die nahezu ausschließlich von jungen Familien in Anspruch genommen würden.

Mit dem Vorschlag Wöbses, die Politik könne ja den Bau einer weiteren Kindertagesstätte in der Samtgemeinde beantragen, kehrte die Debatte erneut zu der Frage zurück, wer für die fehlenden Plätze verantwortlich ist. Immer wieder seien es „überraschenderweise mehr Kinder, als wir gedacht hätten“, monierte Irene Kolb (Bündnis 90/Die Grünen). Kamp betonte erneut die Verantwortung der Mitarbeiter des Amtshofs. Und Klaus Budzin (SPD) forderte von der Verwaltung: „Seid mutiger! Nehmt uns mit in das Boot, damit wir gemeinsam etwas entscheiden können.“

Wöbse: Brauchen fünf neue Gruppen

Derart aus der Reserve gelockt erläuterte Wöbse, seiner Ansicht nach seien perspektivisch drei weitere Kindergarten- sowie zwei zusätzliche Krippengruppen nötig. Denn auch bei den Eltern der Jüngsten sei ein verändertes Anmeldeverhalten zu beobachten. „Wir müssen uns sehr umfangreich weiter auf den Weg machen.“

Während der auf die positive Beschlussempfehlung des Ausschusses folgenden Einwohnerfragestunde äußerten sich mehrere der Zuhörer. Neubürger Torben Menrath kritisierte das Vorgehen der Verwaltung bei der Betreuungsplanung: „Mich hätte man vor fünf Monaten schon fragen können, ob ich ein Kind mitbringe“ – das sei jedoch nicht geschehen. Nun hätte sein Nachwuchs keinen Platz erhalten. Viktoria Arnt-Palenkov brachte die verfügbaren Betreuungszeiten zur Sprache. Sie würde gern länger arbeiten: „8 bis 16 Uhr, das wäre wirklich ideal.“ In dieselbe Kerbe schlug Felix Bojahr. Inzwischen seien Eltern häufig gezwungen, beide Vollzeit zu arbeiten, auf diesen Bedarf müsse die Samtgemeinde eingehen.

Auf Nachfrage unserer Zeitung erläuterte Sozialamtsleiterin Edda Masemann am Dienstag, bei der aktuellen Anmeldung hätten sich 17 Eltern Betreuungszeiten bis 15 oder 16 Uhr gewünscht. Dies würde durch die Übergangslösung in Dünsen aufgefangen. Sie appelliere stets an Mütter und Väter, ihren Bedarf kundzutun und gegebenenfalls die vorhandenen Formulare handschriftlich zu ergänzen.