Samtgemeinde nicht sofort im Zugzwang

Prinzhöfte – Dass die neue Feuerwehr Prinzhöfte, die am 1. Oktober die bisherigen Ortswehren Prinzhöfte-Horstedt und Klein Henstedt ablöst, Stützpunkt-Status hat, bringt die Samtgemeinde Harpstedt nicht sofort in Zugzwang. Die beiden aktuell zur Verfügung stehenden Tragkraftspritzenfahrzeuge mit Wassertank (TSF-W) bieten jeweils Platz für sechs Brandschützer. Sie stehen laut Samtgemeindebürgermeister Herwig Wöbse im Einklang mit der Pflichtausstattung für eine Stützpunktfeuerwehr und können weiterhin genutzt werden, bis ihr technischer Zustand eine Ersatzbeschaffung erfordert. Die Mindestausrüstung sieht „ein Löschfahrzeug mit Gruppenbesatzung“ sowie ein „Feuerwehrfahrzeug mit Truppbesatzung“ vor. Üblicherweise besteht sie aus einem Tanklöschfahrzeug (drei Plätze) und einem Löschgruppenfahrzeug (neun Plätze). Mit zwei TSF-W für je sechs Kameraden werde den Anforderungen aber auch Genüge getan, so Wöbse. Mittelfristig, innerhalb von fünf bis acht Jahren, soll die Stützpunktfeuerwehr Prinzhöfte ein neues Feuerwehrhaus bekommen. Das sieht die Beschlusslage vor, die den groben Zeitfahrplan absteckt.