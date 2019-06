Samtgemeinde knüpft Bande nach Polen

Im Herbst jährt sich die Harpstedter Partnerschaft mit dem französischen Loué zum 50. Mal. Nun hat eine Delegation, darunter Samtgemeindebürgermeister Herwig Wöbse, ein anderes Nachbarland besucht: Polen. Dort entsteht für die Harpstedter eine neue Gemeinde-Freundschaft.

VON KATIA BACKHAUS

Harpstedt – „Die deutsch-französische Freundschaft hat viel bewegt“, sagt Samtgemeindebürgermeister Herwig Wöbse. Die Aussöhnung nach dem Zweiten Weltkrieg und der gemeinsame Blick in eine friedliche Zukunft habe bei dieser Partnerschaft – nicht nur in Harpstedt – im Fokus gestanden. Ein weiterer, sehr wichtiger Nachbar, sei Polen, fährt Wöbse fort. Denn in Europa sei man gut beraten, zusammenzuhalten.

Unter anderem ist das der Grund, weshalb nun eine sechsköpfige Delegation der Samtgemeinde mit Vertretern des Landkreises Oldenburg nach Polen gereist ist. Während zwischen diesem und dem Kreis Nowomiejskie bereits seit 15 Jahren eine Partnerschaft besteht, stehen die Harpstedter gerade erst am Anfang einer Freundschaft mit der Gemeinde Nowe Miasto Lubawskie.

„Formal haben wir keine Grundlage geschaffen“, stellt Hans-Jürgen Greszik, Ratsmitglied und Teil der Reisegruppe, klar. „Wir gehen damit sehr unkompliziert um“, ergänzt Wöbse. Ohne Zweifel sei, dass von beiden Seiten Interesse an einem Austausch bestehe. Er könne sich gut vorstellen, „dass das eine Regelmäßigkeit annimmt“.

Interessant sei, dass einerseits viele Gemeinsamkeiten und andererseits zahlreiche Unterschiede zwischen den Kommunen bestünden, findet Wöbse. Mit rund 8 500 Einwohnern sei Nowe Miasto Lubawskie etwas kleiner als Harpstedt, bestehe aber ähnlich wie die Samtgemeinde aus zahlreichen einzelnen Ortschaften. „Diese Mentalität auf dem Land ist etwas, das verbindet“, sagt Wöbse.

Besonders beeindruckt hat die Besucher das aktive Dorfleben in der Gastgebergemeinde. Zahlreiche Gemeinschaftshäuser, Bürgerinitiativen und Engagement zeugten davon, dass dort viele Aktivitäten aus der Bevölkerung heraus angeregt werden. Die Gemeinde sei häufig nur Erfüllungsgehilfin. Stark sei dort auch der Landfrauenverband vertreten. Edda Masemann, die dem hiesigen Verein angehört, sieht darin einen möglichen Anknüpfungspunkt für die Zukunft. Für beständige Kontakte seien gemeinsame Interessen wichtig, sagt Wöbse mit Blick auf die starke Partnerschaft mit Loué.

Eher noch in der Vergangenheit verhaftet wirkten das Abwassersystem und die Wasserversorgung in der Gemeinde Nowe Miasto Lubawskie, berichten die Harpstedter. Auch beim Straßenbau müssten die Polen noch aufholen. In den Schulen hingegen sei die digitale Ausstattung vorbildlich, auch der Telefon- und Breitbandausbau sei auf einem guten Niveau.

Bürgermeister Tomasz Waruszewski sei „sehr gut darin, Förderprogramme zu nutzen und Dinge anzuschieben“, kommentiert Wöbse. Sein 41-jähriger Amtskollege, der seit zehn Jahren an der Spitze der Gemeinde stehe, wisse sehr genau um den Wert, den die EU-Mitgliedschaft für sein Land habe – in politischer wie in finanzieller Hinsicht. Als offen und europafreundlich beschreibt Wöbse ihn.

Waruszewski war es auch, der den Austausch zwischen den Gemeinden anregte. Vor einem Jahr hatte er die Samtgemeinde zum Bürgerschützenfest besucht und viele Kontakte geknüpft. Im Herbst 2018 fuhr Wöbse zum polnischen Erntefest. Dass nun bereits eine kleine Delegation ins Nachbarland reiste, sei erst gar nicht geplant gewesen, entspreche aber dem Interesse in der Samtgemeinde, sagt er. „Unsere Begeisterung müssen wir jetzt weitertragen“, findet auch Greszik und ergänzt: „Wir haben ja schon eine Partnerschaft, aber das ist kein Hindernis.“