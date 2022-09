„Die Samtgemeinde Harpstedt verwaltet das Rosenfreibad nur noch“

+ © Bohlken Mit Präsenten verabschiedeten sich Liesel Looft (l.) und Hannelore Niemann kurz vor Saisonende von Jürgen Röhrke, den sie als das freundliche Gesicht im Kassenhäuschen und – aus früheren Tagen – ambitionierten Kioskbetreiber schätzen. Der 75-Jährige zieht sich ins Private zurück. © Bohlken

Harpstedt – Letztmalig in diesem Jahr hat am kommenden Sonntag das Rosenfreibad von 9 bis 19 Uhr geöffnet. In die vertrauten Gesichter im Kassenhäuschen werden die Besucher in der Saison 2023 nicht mehr blicken: Jürgen Röhrke (75) aus Großenkneten-Sage und seine Lebensgefährtin Andrea Richter ziehen sich ins Private zurück. Seit 2016 oblag ihnen der Kartenverkauf. 2016/17 hatten sie auch den Freibadkiosk bewirtschaftet.

Die Stammschwimmerinnen Liesel Looft und Hannelore Niemann vermissen das Paar schon jetzt, habe ihnen dessen freundliches Auftreten doch immer „positive Energie“ gegeben – und das Gefühl, willkommen zu sein. Auch als Kioskbetreiber behalten sie Röhrke in bester Erinnerung. Für die Schwimmer habe der Großenkneter stets ein offenes Ohr gehabt. Dass er einst ein Zelt auf der Freibad-Terrasse aufbaute, unter dem die Gäste auch bei Regen und Wind verweilen konnten, rechnen Hannelore Niemann und Liesel Looft ihm noch heute hoch an.

Wann immer eine Blume aufgeht, sollen Andrea und Jürgen an uns denken.

Ihre Wertschätzung brachten die beiden Stammschwimmerinnen mit Präsenten zum Ausdruck: Am Freitagmorgen überreichten sie Röhrke eine Gartenpflanze sowie eine Tüte, unter anderem gefüllt mit einem Aal (in Anspielung auf Wasser) und Süßem. Ebenso dabei: Saatgut für Wildtulpen. „Wann immer eine Blume aufgeht, sollen Andrea und Jürgen an uns denken“, sagte Hannelore Niemann. „Ich werde dafür extra ein Beet anlegen“, versprach der Beschenkte.

Kaum war sein von den Badegästen geschätzter Humor zur Sprache gekommen, lieferte Röhrke eine Kostprobe: Seine Lebensgefährtin nannte er „meine Bettnachbarin“. Nachdem sich Hannelore Niemann und Liesel Looft von einem Lachflash erholt hatten, betonten sie: „Es war wirklich eine tolle Zeit hier mit Andrea und Jürgen.“

Die Samtgemeinde zeigt überhaupt kein Interesse an dem Bad.

Ob er sich aus Altersgründen aus dem Freibad zurückziehe? „Unter anderem“, erwiderte Röhrke. „Nachtreten“ wolle er eigentlich nicht, aber eine Sache müsse er dann doch mal offen aussprechen: Schon seit Jahren habe er den Eindruck, dass die Samtgemeinde Harpstedt das Rosenfreibad „nur noch verwaltet“.

Beispiel Sprungturm: Der sei abrissreif, heiße es. Unter anderem auch wegen des nicht mehr normgerechten Geländers. „Warum ist das denn nicht längst erneuert worden?“, fragt sich Röhrke.

Beispiel Betriebsausflug: Dafür habe die Samtgemeinde in diesem Jahr das Freibad für einen Tag bei 25 Grad im Schatten geschlossen und sich dadurch Einnahmen in Höhe von „ein paar 1 000 Euro“ entgehen lassen, schätzt Röhrke. Daraus habe er nur eine Schlussfolgerung ziehen können: „Die Samtgemeinde zeigt überhaupt kein Interesse an dem Bad.“

Beispiel Eigeninitiative: Zusammen mit einem Badegast wollte Röhrke – noch zu Zeiten von Herwig Wöbse als Amtshof-Chef – Ruhebänke für eine Sitzgruppe aus recyclingfähigem Material stiften; die Samtgemeinde hätte dafür, so sagt er, auf vielleicht 16 Quadratmetern den Untergrund in Waschbetonplatten herstellen müssen – mehr nicht. „Das wurde abgelehnt. Regelrecht kaputtgeredet“, entsinnt sich Röhrke. Mit Yves Nagel als Samtgemeindebürgermeister laufe es keinen Deut besser. Die Eigeninitiative, den Eingangsbereich einladender zu gestalten, sei im Keim erstickt worden.

Jürgen Röhrke weiß gleichwohl, was er an „Norddeutschlands schönstem Bad“, wie Schwimmmeister Uwe Lampe das Rosenfreibad nennt, hat. Er will diesem „Aushängeschild“ weiterhin die Treue halten – künftig als Besucher. Der 75-Jährige hat sich vorgenommen, in der Saison 2023 mitsamt Enkelkind ins Freibad nach Harpstedt zu kommen.