„Jetzt geht’s um das Wann und Wie“ bei der Höchstspannungsleitung

Die Gründung für den ersten Mast auf dem Gebiet der Samtgemeinde Harpstedt im Verlauf des 380-kV-Leitungsbauprojekts Ganderkesee–St. Hülfe plant TenneT für Anfang April. Viele Fragen brennen Bürgern unter den Nägeln - auch zu Eingriffen in Natur und Landschaft.

Harpstedt/Colnrade/Winkelsett/Prinzhöfte - Von Jürgen Bohlken. Um den Informationshunger zu stillen, lud Netzbetreiber TenneT für Mittwoch und Donnerstag zu Bürger-Gesprächen nach Colnrade und Harpstedt ein. Hille Perl, renommierte Gambistin aus Winkelsett, gerade von einer Konzertreise zurückgekehrt, beschloss: „Da gehe ich hin.“ Dass der Freileitung große Waldflächen weichen, treibt sie um, zumal ihre Heimatgemeinde besonders betroffen ist. Wo genau sollen die Eingriffe kompensiert werden? „Ich hoffe, nicht irgendwo in Kanada!“, so Perl. In Winkelsett sei für Ersatzmaßnahmen kaum mehr Platz, denn „hier ist in den vergangenen Jahren ja schon jeder freie Quadratmeter zu Ausgleichsfläche geworden.“ Der Gemeinde Winkelsett, so will die Musikerin erfahren haben, seien 10.000 Euro für Büsche zur Verfügung gestellt worden. Sie fragt sich, „wo die gepflanzt werden sollen“, denn in einem anderen Zusammenhang habe der Rat eine beantragte Wegeseitenrandbepflanzung schon einmal mit „sieben zu zwei Stimmen“ abgelehnt.

Aus dem Stegreif konnte Mascha Braun, Projektleiterin für den Bereich Planung und Genehmigung, zu Ausgleichsflächen nur Grundsätzliches mitteilen: „Wir realisieren Kompensationsmaßnahmen im direkten Verlauf der Trasse. Da, wo wir in die Natur eingreifen, werden Pflanzungen - beispielsweise von Hecken - vorgenommen. Wo das nicht möglich ist, müssen wir auf andere Ausgleichsflächen ausweichen. Ersatzmaßnahmen sind über die gesamte Trasse verteilt und in den Planfeststellungsunterlagen enthalten. Dazu gehören auch Flächen, die aus der intensiven Bewirtschaftung herausgenommen werden, Baumpflanzungen oder die Schaffung von Biotopen“, so Braun.

Sie gab zu, dass TenneT bei der Kompensation ein Stück weit auf die Kooperationsbereitschaft der Kommunen angewiesen sei - und das Entgegenkommen von Grundeigentümern. „Wir haben auch mit Privatpersonen Verträge geschlossen - zum Beispiel über die Anlegung von Blühstreifen für die Feldlerche.“ Was konkret in jeder einzelnen Gemeinde geplant sei, habe sie zwar „nicht im Kopf“, sagte Braun, aber die Planfeststellungsunterlagen stünden im Internet. „Anlage zwölf behandelt die umweltfachlichen Themen.“ Auf Anfrage schicke TenneT gewünschte Unterlagen sogar mitsamt Plänen zu.

Andreas Jaeger, zuständig für die Projektkommunikation, schilderte seinen Eindruck, wonach sich die Bevölkerung wohl inzwischen mit der Leitung abgefunden habe. „Das Ob ist ja nicht mehr die Frage. Es geht jetzt nur noch um das Wann und Wie. Darüber informieren wir in Colnrade und Harpstedt.“ Anhand eines detaillierten Plans konnten Interessierte nachvollziehen, wo wann welcher Mast und welche Zuwegung gebaut werden sollen. „Die erste Mastgründung ist im April auf Prinzhöfter Gemeindegebiet vorgesehen. Etwa in Höhe der A1. Dann geht’s in Richtung Süden. Bauausführendes Unternehmen für den Freileitungsbau ist die Firma Europten mit Stammsitz in Berlin. Wir werden in dem durch die Samtgemeinde Harpstedt führenden Leitungsabschnitt, der etwa 20 Kilometer misst, 50 Masten setzen. Bereits ab Mitte März werden nötige Baumaßnahmen für die erforderlichen Zuwegungen zu den Maststandorten eingeleitet.“

Die Bauart der Wege hänge von der Belastung durch die Baumaschinen ab, der sie ausgesetzt seien. „Da können Baggermatten zum Einsatz kommen. Oder auch Stahlplatten. Je nachdem, was vorher das Maschinenkataster ergeben hat.“ Wie die Mastgründung im Einzelfall erfolge, richte sich nach den Ergebnissen der Baugrunduntersuchungen, so Jaeger. „Wir werden sehr häufig Plattenfundamente setzen.“

Entschädigungsfrage bleibt ein Thema

Die Leitung wachse nicht Stück für Stück in Nord-Süd-Richtung. „Kolonnen arbeiten vielmehr an unterschiedlichen Stellen parallel“, erläuterte Jaeger.

Die Bürger-Info in Colnrade vom Mittwoch habe ungefähr ein Fünftel der betroffenen Grundstückseigentümer besucht, schätzte er. „Gekommen sind vor allem diejenigen, bei denen die Grunddienstbarkeiten noch nicht geregelt waren.“

Die Entschädigungsfrage sei nach wie vor ein Thema. Das Landvolk fordere wiederkehrende Zahlungen. TenneT gestehe Einmalzahlungen zu und bewege sich damit in dem Rahmen, den der Gesetzgeber abgesteckt habe. Im Übrigen sind, so ließ Jaeger durchblicken, die in Aussicht stehenden einmaligen Summen keine Peanuts. Pro Maststandort sei durchaus ein Betrag oberhalb der 10.000-Euro-Marke realistisch. „Ich lege mich jetzt nicht auf den Euro fest, aber das ist in etwa die Größenordnung“, so der 49-Jährige. Die Entschädigungssumme hänge von mehreren Faktoren ab - auch von der Fläche und dem Grad der „Überspannung“.

TenneT habe das Landvolk zur Wiederaufnahme von Gesprächen eingeladen, „um unser Rahmenangebot noch einmal neu zu verhandeln“. Modifikationen seien durchaus möglich; eine wiederkehrende Entschädigung komme allerdings ausdrücklich nicht in Betracht.