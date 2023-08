Samtgemeinde Harpstedt veranlasst Nutria-Bejagung

Teilen

Eine Nutria und neugierige Enten am Burggraben: Kurz nach diesem Schnappschuss jagte der Nager dem Federvieh nach, um sein Revier zu verteidigen. © Bohlken

Harpstedt – Die Nutrias am Burggraben in Harpstedt werden inzwischen bejagt. Wie sonst sollten sich Uferschäden vermeiden lassen?

Passanten, die auf dem Amtshofgelände in Harpstedt am Burggraben entlang schlendern, finden sie zuweilen „richtig niedlich“: Nutrias, auch Biberratten, Sumpf- oder Schweifbiber genannt und häufig mit Bisamratten verwechselt. Die Enten nehmen gleichermaßen Notiz von ihnen.

Vor den Augen von Spaziergängern laufen oft genug regelrechte Naturschauspiele in Form von Jagdszenen zwischen Nagern und Federvieh ab, zumal die standorttreuen Nutrias dazu neigen, ihre Reviere ausgesprochen beherzt zu verteidigen. Sie sind aber eben keineswegs nur „niedlich“ und nahbar, sondern auch dafür bekannt, Gewässerufer zu unterhöhlen. Warum? Weil sie dort Erdbaue graben oder aber „Nester“ aus langblättrigen Pflanzen erschaffen, wobei die Zugänge im Unterschied zu Bisam- und Biberbauten oberhalb der Wasserlinie liegen.

Bejagung ist ganzjährig erlaubt

Die Samtgemeindeverwaltung weiß von der Nutria-Population im und am Burggraben. Die Uferschäden halten sich allem Anschein nach gegenwärtig noch in Grenzen. Dem Wachstum der Population tatenlos zuschauen kann der Amtshof gleichwohl nicht. Durch Bejagung sind vor einigen Wochen sechs oder sieben Tiere „entnommen“ worden. Sichtungen vor rund 14 Tagen ergaben: Die Nager sind nicht weg. Das Ordnungsamt hat eine erneute Bejagung veranlasst. Letztere ist ganzjährig erlaubt.

„Darüber rede ich nicht so gerne“, gestand Samtgemeindebürgermeister Yves Nagel auf Nachfrage unserer Zeitung. Letztlich sei die Beseitigung der kompletten Population am Burggraben der einzige erfolgversprechende Weg, der invasiven Ausbreitung und damit Schäden entgegenzuwirken. Nagel: „Es wäre sicherlich moralisch bedenklich, wenn man die Elterntiere entnähme und die Jungen sich selbst überließe.“ Bei der Bejagung seien zwingend Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, um Spaziergänger nicht zu gefährden.

Es wäre sicherlich moralisch bedenklich, wenn man die Elterntiere entnähme und die Jungen sich selbst überließe.

Nutrias ernähren sich fast ausschließlich vegetarisch, mal abgesehen vom gelegentlichen Schnecken-, Würmer- oder Süßwassermuschelverzehr. Ihr eigenes Fleisch gilt nicht nur als essbar, sondern sogar als delikat. Erlaubt ist der menschliche Verzehr auch in Deutschland; allerdings muss zwingend eine Trichinenschau vorausgehen. Der Preis des Fleisches variiert stark. Er bewegt sich zwischen zehn und über 50 Euro pro Kilogramm.

Die „Plage aufessen“?

Aus der Historie der früheren DDR ist überliefert, dass Gefängnisinsassen dort mitunter Nutria mit Pellkartoffeln vorgesetzt bekamen. In Louisiana verschlang eine Werbekampagne für den Verzehr dieses Fleisches mit der Intention, „die Plage aufzuessen“, rund 2,1 Millionen US-Dollar. In der Bundesrepublik blitzen Überlegungen in diese Richtung immer mal wieder durch. Bekannt sind Nutrias auch als Pelzlieferanten. Obendrein wird den Biberratten attestiert, sie könnten die schwerer kontrollierbaren Bisamrattenpopulationen zurückdrängen.

Häufig in der Dämmerung anzutreffen

Die größte Chance, eine Nutria (der weibliche Artikel ist laut Duden tatsächlich der korrekte) zu Gesicht zu bekommen, besteht in der Dämmerung. Die Tiere sind sowohl tag- als auch nachtaktiv. Ausgewachsen bringen sie acht bis zehn Kilogramm auf die Waage und erreichen Körperlängen von bis zu 65 Zentimetern.

Große Tiere, so Yves Nagel, zögen im Falle der Nutrias aber eben auch große Schäden nach sich, wenn ihre invasive Vermehrung nicht unterbunden werde.