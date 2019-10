Samtgemeinde hat mit Akquise nichts zu tun

Harpstedt – Eine Firma, die aktuell auch in der Samtgemeinde Harpstedt eifrig Anzeigenakquise für eine angeblich geplante Publikation mit dem Titel „Bürgerinfo – Versicherungen“ betreibt, sitzt in der Türkei, gibt aber deutsche Telefon- und Faxnummern mit an. Einiges deutet auf ausgesprochen fragwürdige Geschäftspraktiken hin. Wer sich auf das Angebot des Unternehmens in der Hoffnung auf ein werbewirksames Inserat einlässt, geht eine Zahlungsverpflichtung für einen längeren Zeitraum ein; ob er dafür eine dem Preis angemessene Gegenleistung erhält, ist fraglich. Auch die Kommunalverwaltung im Harpstedter Amtshof kann nur dazu raten, „etwaige Anfragen genau zu prüfen“. Im Übrigen habe die Samtgemeinde Harpstedt mit der Publikation nichts zu tun, betont Bürgermeister Herwig Wöbse. Die eigene „Bürgerinfo“ werde aktuell nicht neu aufgelegt. Und die Samtgemeinde habe auch keine anderen Broschüren in Auftrag gegeben, so der Verwaltungschef weiter.