Salonorchester tritt im Pfarrgarten auf

Harpstedt - Was passt besser zum Traumsommer 2018 als ein Konzert unter freiem Himmel im Pfarrgarten des „Ersten Pfarrhauses“ in Harpstedt? Die evangelische Christusgemeinde macht’s möglich: Für Sonntag, 12. August, hat sie das Salonorchester „ungestüm“ verpflichtet.

Das Ensemble tritt ab 17 Uhr im idyllischen Pfarrgarten-Ambiente auf. Sollte es wider Erwarten doch regnen, steht die Christuskirche als „Ersatz-Location“ zur Verfügung. Begleitend zum Salonmusik-Genuss wird Grillwurst angeboten. Der Ensemble-Name ist Programm. „Das Orchester heißt nicht nur so, sondern es spielt und singt auch so ungestüm, dass die Zuhörer begeistert sind“, verspricht die Konzertgruppe der Kirchengemeinde. Einlass ist ab 16.30 Uhr. An der Tageskasse kostet die Eintrittskarte 15 Euro. Wer sparen will, nutzt den Vorverkauf. Dort zahlen Interessierte zwölf Euro pro Ticket. Die Karten gibt es bei Schreibwaren Beuke und im Kirchenbüro sowie in den Geschäftsstellen der Mediengruppe Kreiszeitung (inklusive Wildeshauser Zeitung).

