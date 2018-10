Saisonbilanz: Rosenfreibad schwimmt auf Erfolgswelle

86 866 Besucher an 121 Tagen / Einnahmeplus von mehr als 85 Prozent

+ Das Rosenfreibad konnte diese Saison trotz weniger Öffnungstagen im Vergleich zu den Vorjahren ein Besucherplus von etwa 50 Prozent einfahren. - Archivfoto: Rottmann

Harpstedt - Von Lea Oetjen. Es sind Zahlen, die keine Zweifel an der Beliebtheit des Harpstedter Rosenfreibads aufkommen lassen. In der diesjährigen Saison konnten mehr als 86 800 Besucher an insgesamt 121 Öffnungstagen gezählt werden. Zum Vergleich: 2017 waren es nur 58 376 gewesen – obwohl die Türen einen Tag länger geöffnet waren. Es waren im Schnitt 718 Badegäste pro Tag. Das bedeutet ein Plus in Höhe von 48,80 Prozent – eine regelrechte Traumquote, der zwei wesentliche Gründe zugrunde liegen.