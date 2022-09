Saison endet: „Jan Harpstedt“ auf „letzter Fahrt“

Von: Jürgen Bohlken

Das Ende der Museumsbahnsaison naht: Der letzte reguläre „Jan Harpstedt“-Sommerfahrtag ist der kommende Sonntag, 18. September. © Kothe

Harpstedt/Delmenhorst – „Nur noch einmal in dieser Saison bietet sich die Gelegenheit, mit unserem Museumszug auf der Strecke von Harpstedt nach Delmenhorst zu fahren. Und zwar am kommenden Sonntag, 18. September“, meldet Pressesprecher Joachim Kothe von den Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahnfreunden (DHEF), den Betreibern der historischen Kleinbahn „Jan Harpstedt“.

Die Dampflokomotive kommt auch zum Saisonschluss nicht zum Einsatz. Aber: „Eine Fahrt im Triebwagenzug mit seinen altertümlichen Waggons durch die spätsommerliche Wildeshauser Geest bringt auch eine Menge Spaß“, spricht Kothe aus Erfahrung.

Zweimal fährt der Museumszug am letzten Fahrtag auf den Gleisen der Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn in die Delmestadt und zurück; der erste verlässt den Bahnsteig in Harpstedt um 9.40 Uhr; der zweite folgt um 14 Uhr.

An allen Haltepunkten unterwegs, also in Dünsen, Groß Ippener, Kirchseelte, Heiligenrode, Groß Mackenstedt, Stelle, Annenheide und am Hasporter Damm, können Fahrgäste aus- und zusteigen. Ebenso natürlich an der „Endstation“ in Delmenhorst-Süd. Vom dortigen Bahnhof Grüne Straße geht es um 11 Uhr und 15.15 Uhr zurück gen Harpstedt.

DHEF empfehlen: Freiwillig Maske tragen!

Kein Mitreisender ist gezwungen, Maske zu tragen. Gleichwohl empfehlen die DHEF, sich mit einer medizinischen Mund-Nase-Bedeckung vor einer Infektion mit dem Coronavirus zu schützen. Denn aktuell, da sich die Außentemperaturen auch tagsüber dauerhaft bei unter 20 Grad bewegen, nehmen Ansteckungsrisiko und Inzidenz wieder zu.

Fahrräder dürfen abseits der Fahrgastabteile mitreisen, was Radtouren in Kombination mit der nostalgischen Zugfahrt möglich macht. Um das Ver- und Entladen kümmert sich erfahrenes Personal. „Den Ausblick von der Plattform des Plattformwagens kann man genießen. Fahrkarten gibt es auch wieder am oder im Zug und natürlich online. Unser kombinierter Pack-/Postwagen geht mit auf die Reise“, so Kothe. Dort eingeworfene Karten und Briefe bekommen einen Sonder-Bahnpoststempel, bevor sie zwecks Zustellung an die Post übergeben werden.

Den Fahrplan haben die Eisenbahnfreunde auf ihre Website gestellt. Dort finden sich ebenso zahlreiche Informationen und Fotos zu den Aktivitäten der Museumsbahner. Wer als Gruppe im Triebwagenzug mitfahren will, tut gut daran, sich unter Telefon 04244/2380 anzumelden.

Infos und Tickets: jan-harpstedt.de