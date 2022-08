Einbrecher in Rundebusch bei der „Arbeit“ gestört

Von: Jürgen Bohlken

Erneut hat es die Polizei mit einem Einbruch in der Samtgemeinde Harpstedt zu tun bekommen. © dpa

Rundebusch/Kirchseelte – Erst Kirchseelte/Holzkamp, dann Prinzhöfte-Rundebusch: Die Einbrüche in der Samtgemeinde Harpstedt nehmen offenkundig wieder zu. Sogar am helllichten Tag werden die Täter aktiv. Das sollte Anlass genug für erhöhte Aufmerksamkeit in Nachbarschaften sein.

Zum jüngsten Vorfall: Noch nicht ermittelte Einbrecher haben nach Angaben der Polizei am Sonntag „etwas Schmuck“ aus einem Wohnhaus in Prinzhöfte-Rundebusch entwendet. Bei der Tatausführung hätten Bewohner sie gestört. Die Einbrecher seien daraufhin mit einem silbernen BMW-Kombi, „an dem ausländische Kennzeichen angebracht waren“, über die Simmerhauser Straße (K9) in Richtung B 213 geflüchtet.

Polizei erhofft sich Hinweise

Sie waren zwischen 10.30 Uhr und 14.30 Uhr „vermutlich durch ein auf Kipp stehendes Fenster“ in das frei stehende Gebäude eingedrungen und hatten dann die Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Sachdienliche Hinweise etwaiger Zeugen erhofft sich die Polizei unter der Rufnummer 04431/941 115.