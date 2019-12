Rund 20 Masten sind „aufgestockt“

Beseilung im Freileitungabschnitt Nord währt voraussichtlich bis September 2020

+ Über den Verlauf des Mastenbaus informierten Andreas Jaeger (r.) und Lars Holze-Lentas, während am Mast 28 in schwindelerregender Höhe gearbeitet wurde. Foto: boh

Wohlde - Von Jürgen Bohlken. Mast Nummer 28 in Wohlde sieht seiner Vollendung entgegen. Ein imposanter Kran hievt die Erdseilspitze in luftige Höhen und bringt sie in Position. Die Monteure auf der oberen Traverse, sozusagen „under the top“, müssen aus einem besonderen Holz sein – und natürlich absolut schwindelfrei. Um ihren Job beneidet sie gerade jetzt, bei winterlicher Kälte, wohl niemand.