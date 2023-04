Rund 600 Besucher in Horstedt erwartet: Schützenverein feiert 125-jähriges Bestehen

Von: Marten Vorwerk

Antreten zur Party: Bei der Feier zum 125-jährigen Bestehen des Schützenvereins Schulenberg-Horstedt am 20. Mai werden viele Gäste erwartet. © SV

Am Wochenende, 20. und 21. Mai, wird in Horstedt das 125-jährige Bestehen des Schützenvereins gefeiert.

Horstedt – Die Vorfreude auf die Jubiläumsfeier zum 125-jährigen Bestehen des Schützenvereins Schulenberg-Horstedt ist Herwig Wöbse als Sprecher des 20-köpfigen Festkomitees anzumerken. Bei einem Telefonat mit unserer Zeitung erzählt der Mitorganisator des Festes von den Planungen. „Für die Aktiven im Festkomitee ist es schon eine kleine Ehre, die Jubiläumsfeier mit vorzubereiten.

Um den Vereinsvorstand zu unterstützen, haben wir uns schon sechsmal getroffen und Dinge abgesprochen sowie vorbereitet. Alle helfen freudig mit, und die Arbeit verteilt sich auf viele Schultern – 125 Jahre sind schon ein besonderes Ereignis für uns“, schwärmt der 56-Jährige gut fünf Wochen vor dem großen Fest.

Schützenfest direkt vor der Jubiläumsfeier

Am Samstag, 20. Mai, geht es um 15.30 Uhr an der Dorfstraße in Horstedt (Gemeinde Prinzhöfte) mit dem Empfang der geladenen Vereine los. Ab 20 Uhr beginnt dann die Party im 600-Quadratmeter-Zelt. Wöbse wird nicht müde zu erwähnen, dass gerade zur Feier am Abend junge Gäste „gerne gesehen“ sind. Zur Zeltfete ist die Liveband „Certain Souls“ engagiert worden. „Das bringt richtig Stimmung, etwas mehr als mit einem DJ“, weiß er.

Insgesamt mehr als 25 Vereine sind zur Geburtstagsfeier eingeladen – darunter die Harpstedter Bürgerschützen, alle Schützenvereine und Musikzüge der Samtgemeinde sowie vereinzelt darüber hinaus. Weitere Vereine, die Feuerwehr und der Gemeinderat aus Prinzhöfte sind ebenfalls geladen. Gerechnet wird mit rund 600 Besuchern. Im offiziellen Teil wird der erste Vorsitzende des Schützenvereins, Stefan Baumgarten, die Gäste begrüßen. Als Ehrengäste haben Prinzhöftes Bürgermeister Hans-Hermann Lehmkuhl und Samtgemeindebürgermeister Yves Nagel ihre Teilnahme zugesagt. Landrat Christian Pundt ist ebenfalls eingeladen. Der formale Teil werde bewusst kurz gehalten, damit im Sinne der Gäste „Zeit zum Schnacken und Feiern“ bleibt.

Zu den Höhepunkten zählt Wöbse den Auftritt der Harpstedter „Prager“, die mit einem Partnerorchester aus Buchenberg (Allgäu) dabei sind. „Die haben da schon richtig Lust drauf und werden Stimmung machen. Da können sich alle schon darauf freuen.“ Mit etwas Humor erzählt Wöbse: „Vereinsintern haben wir uns ein Motto gegeben: Nachmittags kümmern wir uns gut um unsere Gäste und abends feiern wir richtig mit. Denn für einen guten Ablauf des Jubiläums bedarf es vieler helfender Hände.“

Nur vier Vereinsvorsitzende in der langen Zeit

Einen Tag vor der Jubiläumsfeier steigt das Schützenfest des Vereins, das normalerweise über zwei Tage gefeiert wird. Wegen der Geburtstagsfete wird es dieses Mal allerdings etwas verkürzt. „Einige Mitglieder werden an diesen Tagen zum ersten Mal den neuen Festsaal sehen“, so Wöbse. Die Sanierung (wir berichteten) sei ein echter Meilenstein in der langen Vereinsgeschichte. Am Jubiläumstag wird dort eine Foto-Ausstellung aufgestellt, die die Geschichte des 240 Mitglieder starken Vereins Revue passieren lässt und gleichzeitig für alle die Gelegenheit bietet, den runderneuerten Festsaal zu bestaunen.

Beim Rückblick auf die Historie des Vereins fällt Wöbse unter anderem die Feier zum 100-jährigen Jubiläum ein. „Da war mein Vater noch Vorsitzender – das war er insgesamt 27 Jahre“. Die aktuelle Feier wird sein Vater aber nicht mehr miterleben. Er verstarb vor sechs Jahren. Nicht nur diese lange Amtszeit würde für die hohe Beständigkeit sprechen, die den Verein auszeichnet. „Wir hatten in den ersten 100 Jahren nur vier Vorsitzende. Ich glaube, das spricht für sich“, unterstreicht Wöbse.

Als er 1982 dem Verein beitrat, half er beim Bau des neuen Schießstandes an der Dorfstraße in Horstedt mit. „Vorher war das ja eher eine Garage, wo geschossen wurde“, erinnert er sich. Später kam die neue Toilettenanlage dazu, kurz danach der 100-jährige Vereinsgeburtstag, eine Fahnenweihe, und nun folgen die Meilensteine mit der Grundrenovierung des historischen Festsaals und dem 125-jährigen Bestehen.