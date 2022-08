Harpstedter Ehepaar wandert aus: Ruhestand im „Land des Lächelns“

Von: Jürgen Bohlken

Sie freuen sich auf die neue Heimat Thailand: Ratana und Detlef Dräger aus Harpstedt. © Bohlken

Harpstedt – „Pack zusammen!“, forderte Detlef Dräger seine Frau Ratana vor gut einem Jahr aus heiterem Himmel auf. „Was denn?“, erwiderte die Lebensgefährtin. „Alles. Wir reisen nach Thailand“, bekam sie zur Antwort. Die heute 60-Jährige hakte etwas verunsichert nach: „Und wann kommen wir wieder zurück?“ Darauf ihr Mann: „Gar nicht!“

Ganz so schnell ließ sich die „Herzdame“ allerdings nicht für das kühne Vorhaben erwärmen. „Geh allein!“, lautete ihre erste Reaktion. In 28 Jahren, davon 21 an der Seite ihres Ehepartners, hat Ratana Dräger die Bundesrepublik schätzen gelernt. „Ich verdanke Deutschland sehr viel“, sagt sie.

Doch mittlerweile hat sie sich auf das Vorhaben ihres Mannes eingelassen, den Lebensmittelpunkt für den Ruhestand zu verlagern. Mehr noch: Sie freut sich auf Thailand. „Das ist schließlich meine Heimat“, bekräftigt Ratana Dräger. Dorthin bestehen im Übrigen verwandtschaftliche Bande – zu ihrer Schwester und ihrem Schwager, die in Bangkok leben.

Den einjährigen Geburtstag seiner Enkelin Pia am 7. September will Detlef Dräger noch „mitnehmen“. Schon zwei Tage später beginnt für ihn und seine Frau der Abschied in ein neues Leben. Das Ehepaar bezieht in der künftigen Wahlheimat zunächst eine möblierte Ein-Zimmer-Wohnung. Im April oder Mai 2023 soll das neue Eigenheim mitsamt Pool in Hua Hin bezugsfertig sein. Die 64 000-Einwohner-Stadt, in der sich die königliche Sommerresidenz befindet, liegt in der Provinz Prachuap Khiri Khan – an der Küste, etwa 270 Kilometer südwestlich von Bangkok.

Dorthin sind Joachim Huke und seine Gattin Chanpen, gute Freunde der Drägers, schon vor etwa neun Jahren ausgewandert. Die Frau des vormaligen Huchtingers stammt ebenfalls aus Thailand. Sie hatte am Heiligen Abend 2000 dazu beigetragen, dass ihre Freundin Ratana den Mann fürs Leben fand und mit ihm schon ein halbes Jahr später, am 1. Juni, in den redensartlichen Hafen der Ehe einlief.

Wink mit dem Zaunpfahl: „Eine von uns ist nicht verheiratet“

Die originelle Kennenlerngeschichte in einer stark verkürzten Fassung: Detlef Dräger kam am Abend des 23. Dezember total groggy nach Hause, wo noch Bügelwäsche auf ihn wartete. Er, damals wieder Single, hatte so gar keine Ambitionen, eine neue Frau kennenzulernen. Trotzdem raffte er sich auf und ging aus. Sein Ziel: das „Lollipop“ in Bremen-Habenhausen.

Liebe auf den ersten Blick

Dorthin zog es auch Ratana mit ihrer Clique. Heiligabend war bereits angebrochen, als Chanpen, ihre gute Freundin, Detlef Dräger auf der Tanzfläche zu verstehen gab: „Eine von uns ist nicht verheiratet.“ Zwischen dem Harpstedter und dieser „Einen“, die damals in einfachen Verhältnissen in Findorff wohnte und im thailändischen Restaurant Mai Thai in Huchting arbeitete, funkte es extrem schnell. Ja, es sei Liebe auf den ersten Blick gewesen, sagt das Paar.

Sie zog nur zehn Tage später bei ihm in Harpstedt ein. Ihr hatte beim ersten Kennenlernen imponiert, dass er gut gekleidet und mit Krawatte ausgegangen war. So habe sie sich ihren Traummann vorgestellt.

Bauen ist teuer, Essen günstig

In nahezu 20 Urlauben hat Detlef Dräger seither die Heimat seiner Frau schätzen gelernt. Er mag die Mentalität der Menschen und sogar das tropische Monsunklima. „Für mich ist Thailand das Land des Lächelns. Je älter du wirst, desto mehr wirst du dort geschätzt“, sagt der 61-Jährige. In all die schönen Eindrücke aus Thailand mischt sich allerdings auch die Erinnerung an ein dramatisches Erlebnis: Auf der Insel Koh Samui erlitt Detlef Dräger vor acht Jahren einen Schlaganfall. Schon vor Antritt der Reise dorthin hatte er sich beim Autofahren über gelegentliche Sehstörungen gewundert. Die verschwanden aber genauso schnell, wie sie aufgetreten waren.

Das Land ist sicher.

Im Urlaub kam es dann zu einem lebensbedrohlichen Zwischenfall. Detlef Dräger ging im Meer schwimmen und schaffte es wegen einer gefährlichen Unterströmung nur mit letzter Kraft zurück an den Strand. „Das hat mir wohl den Rest gegeben“, sagt er mit Blick auf den Schlaganfall, der kurz darauf folgte. Zwei thailändische Krankenhäuser sah er von innen und nahm sie fast „wie Hotels“ wahr. Über das Gesundheitssystem kann er nichts Schlechtes sagen.

Viele Weichen für die Zukunft gestellt

Seine Frau zahlt als thailändische Staatsangehörige in ihrer Heimat gerade mal 60 Bath monatlich für die Krankenversicherung (er selbst hingegen ein Vielfaches). Das sei nur die Hälfte dessen, was ein Bier koste, weiß Detlef Dräger.

Das Bauen sei in Thailand durchaus teuer. Für die Lebenshaltungskosten gelte indes das genaue Gegenteil: „Ein Essen im Restaurant ist schon für umgerechnet zwei Euro zu haben“, weiß Detlef Dräger.

Arbeitsverhältnis ist beendet

In bereits verkauften Haus des Ehepaars in Harpstedt findet sich inzwischen nur noch das Nötigste an Einrichtung. Das Gros des Mobiliars „parkt“ in einem Lager „zwischen“ und geht mit dem Schiff in anderthalb Containern auf die Reise, sobald sich das künftige Eigenheim in Hua Hin der Vollendung zuneigt. Nach dem Einzug dort wohnen die Drägers in einem Resort. Alle Grundstücke seien ummauert, erzählen sie. Angst vor Kriminalität hat Detlef Dräger indes keineswegs. „Das Land ist sicher“, beschreibt er seinen eigenen Eindruck.

Schnell hatte er nach seinem Schlaganfall mit nachfolgender Reha seine Arbeit bei Krügel Automobile wieder aufnehmen können. Inzwischen ist das Beschäftigungsverhältnis beendet. Der Harpstedter geht davon aus, dass er nicht mehr arbeiten muss.

Visum zunächst für 30 Tage

Wichtige Weichen für den gemeinsamen Ruhestand mit seiner Frau hat er kürzlich während eines einmonatigen Aufenthaltes in Thailand gestellt. Schon das Eröffnen eines Bankkontos sei gar nicht mal so einfach gewesen. „Dafür brauchte ich einen Nachweis, dass ich gemeldet bin“, sagt der Noch-Harpstedter. Um einen thailändischen Führerschein zu bekommen, musste er sich einem Gesundheitscheck im Krankenhaus unterziehen. Doch damit nicht genug: Die Führerscheinstelle überprüfte in Tests zusätzlich sein Vermögen, Farben zu unterscheiden und Entfernungen abzuschätzen, sowie seine Reaktionsschnelligkeit.

Ein Visum bekommt Dräger zunächst für 30 Tage. Das kann er, ehe es abläuft, auf 90 Tage verlängern, innerhalb der 90 Tage auf ein Jahr und dann künftig jeweils um ein weiteres Jahr. Die alte Heimat werden die Eheleute in bester Erinnerung behalten, besonders die direkten Nachbarn Birgit und Gerd Meyer sowie überhaupt die Nachbarschaft, den Bekanntenkreis, den HTB, an dessen Spitze Detlef Dräger sieben Jahre als Vorsitzender stand, die Männersportgruppe und die Werder-Fan-Ecke um Uwe Ihmels.

Gelegentliche Rückkehr als Urlauber

Die Bande sollen nicht abreißen. Die Auswanderer wollen sich hin und wieder in Harpstedt blicken lassen – dann allerdings als Urlauber.