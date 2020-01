Ruhebank komplett zerstört

Harpstedt - Als Adolf Knapp am Sonnabend mit dem Fahrrad in Harpstedt unterwegs war, fiel ihm diese komplett zerstörte Ruhebank am Wunderburger Weg ins Auge. Der Bereich ist als „Potsdamer Platz“ bekannt. Knapp vermutet, dass ein schweres Fahrzeug, „mindestens von der Größe eines Vans“, gegen die Bank gefahren ist. „Darauf deuten Reifenspuren hin. Es könnte auch ein Wildunfall gewesen sein“, sagt der Harpstedter. Da er seine Gedanken gern in Reime fasst, hat er das Bild, das er unserer Zeitung zukommen ließ, mit einem kurzen Gedicht „kommentiert“.