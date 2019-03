Ruhebank erinnert den Dirigenten fast täglich an den Chor

Harpstedt – „Gemeinsam geh’n wir durchs Leben“ – in perfekter Harmonie schallte dieses Lied am Mittwochabend zur Eurovisionsmelodie durch die Delmeschulpausenhalle. Einen kleinen Eindruck davon, wie sehr Singen verbindet, gab die Vorsitzende Angela Willms während der sehr gut besuchten Generalversammlung des Gemischten Chors Harpstedt in ihrer Rückschau auf 2018: 42 Übungsabende, diverse Auftritte und Konzerte, aber auch gemeinschaftsfördernde Aktivitäten wie Kohlfahrt, Spargeltour und interne Geburtstagsständchen kamen zur Sprache.

Gleich zweimal pflegten die Sangesfreunde die intensiven Beziehungen zu ihren beiden Partnervereinen. Anfang Juni kam der Chor aus Engelsdorf für ein Wochenende zu Besuch. Im Oktober reisten die Harpstedter nach Loué zu den Sängerinnen und Sängern von „A travers chants“. Gemeinsame Proben und Auftritte gehörten jeweils zum Besuchsprogramm. Wegen eines Heizungsausfalls im Centre culturel ging das Konzert im Zeichen der Partnerschaft in Loué in der Kirche über die Bühne – in einem besonders schönen Ambiente. „Der Aufenthalt war in jeder Hinsicht toll, getragen von wunderbaren Gemeinschaftserlebnissen und musikalischen Höhepunkten. Dazu trugen auch die Akustik in der Kirche und unsere ,Landstreicher’ unter der Leitung von Ute Klitte bei. Ute griff sogar noch zur Gitarre und sorgte für das richtige Tempo ,Über den Wolken’“, resümierte Dirigent Steffen Akkermann. 2018 war auch für ihn persönlich ein herausragendes Jahr gewesen. Er erwähnte die Ruhebank, die ihm der Chor anlässlich seiner 50-jährigen Chorleitertätigkeit geschenkt hatte: „Sie hat ihren Platz auf unserer Terrasse gefunden und erinnert meine Frau und mich nun fast täglich an euch.“

Die nächste Begegnung mit „A travers chants“, abermals in Kombination mit einem gemeinsamen Festkonzert, wirft ihre Schatten schon voraus: Vom 18. bis 21. Oktober nimmt der französische Chor im Flecken am Jubiläum zum 50-jährigen Bestehen der Gemeindepartnerschaft zwischen Harpstedt und Loué teil.

Bei aller Aktivität hat sich die „Kopfstärke“ in den einzelnen Stimmen des Gemischten Chores Harpstedt leicht verringert: Ende 2018 sangen 29 Mitglieder im Sopran (– 1), 15 im Alt (– 1), zwölf im Tenor (– 1) und acht im Bass (+ 1). Die Anzahl der Aktiven sank inklusive der 23 (– 1) Ehrenmitglieder unterm Strich von 66 auf 64. Die Zahl der Fördermitglieder blieb mit 38 konstant.

In Reimen schaut Akkermann nach vorn

Mit einem dreifachen „Hoch soll er leben“ würdigte die Versammlung nicht nur nochmals Akkermanns Chorleiterjubiläum, sondern ebenso die aktuell für langjährige Treue ausgezeichneten aktiven Sänger: Nadeln und Urkunden überreichte Angela Willms an Theodor Röttger (zehn Jahre), Brigitte („Gitta“) Wichmann (25 Jahre), den Sängerkreisgruppenvorsitzenden Alfred („Fred“) Büchau sowie an die beiden Delmenhorsterinnen Elisabeth Gesierich und Ursula Kaestner (alle 40 Jahre), ferner an Erika Horstmann (50 Jahre) und Lothar Kopp (60 Jahre). Letzterer kommentierte die Auszeichnung augenzwinkernd mit den Worten: „Damals war ich jung und schön, heute muss ich singen geh’n.“ Theodor Röttger ist kürzlich aus gesundheitlichen Gründen als aktiver Sänger ausgeschieden. Seine Frau und er bedankten sich beim Chor mit einem Präsent für „die schöne Zeit, die wir mit euch genossen haben“. In den Kreis der mittlerweile nicht mehr beitragsfrei gestellten Ehrenmitglieder (älter als 65, länger als 40 Jahre dabei) ist Karin Beckel aus Harpstedt aufgerückt.

Die „Ohrwürmer“ nahmen als Nachwuchsabteilung nicht an dem Abendtermin teil. Die Jubilare aus ihren Reihen bekommen die Auszeichnungen daher nachgereicht. Aus den zu Ehrenden ragte Rike Hannekum heraus; sie gehört schon seit 15 Jahren zu den „Ohrwürmern“. Der Vorsitzenden Sandra Hormann steht seit dem 11. Februar Claudia Simon als neue zweite Vorsitzende zur Seite. Da der von Lena Hannekum geleitete Kinderchor eine zweite Kaffeemaschine und ein neues Waffeleisen angeschafft hat, ist er für die Cafeteria im Rahmen der Hobby- und Kunstausstellungen im Koems-Saal nun noch besser gerüstet.

Die Besetzung des Festausschusses des Gemischten Chors Harpstedt hat sich geringfügig verändert: Gerda Bockhorst, Heike Asendorf, Franz-Robert Czieslik und Regina Kasten machen weiter. Für die ausgeschiedene Mareike Otten ist Heinz-Georg Wichmann nachgerückt. Mit Bedauern hat der Chor das Nichtzustandekommen des Kreisgruppenchorkonzerts 2019 zur Kenntnis genommen. Steffen Akkermann arbeitete eine Liste von Danksagungen ab und machte in Reimen deutlich, dass er dem Chor als musikalischer Leiter erhalten bleibt: „Jetzt schau nach vorn ich, ganz sicherlich mit frohen Sinnen, und möchte hier und heut’ Zukunft beginnen.“ boh