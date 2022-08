Fruchtet das Harpstedter Teamer-Konzept auch in Langenthal?

Von: Jürgen Bohlken

Eine Bergwanderung genügte der Gruppe, die kürzlich bei Pastor Timo Rucks in der Schweiz zu Gast war, vollkommen. © Kirche

Harpstedt/Langenthal – Das Konzept, einen Kreis von jugendlichen Teamern aufzubauen, die in Gottesdiensten und anderen Aufgabenbereichen ehrenamtliche Unterstützung leisten, soll Schule machen: Was Pastor Timo Rucks in der evangelisch-lutherischen Gemeinde Harpstedt gelungen ist, versucht er nun an seiner neuen Wirkungsstätte Langenthal zu wiederholen.

Dort, in der Schweiz, teilt sich der Geistliche bekanntlich inzwischen eine Pfarrstelle mit Pastorin Hanna Rucks, seiner Frau. Drei Teamer stehen ihm in Langenthal schon zur Seite. „Weitere erhofft er sich aus den Reihen seines Konfirmandenjahrgangs“, sagt Marie Hopp (19) aus Dünsen. Sie und die anderen Teamer der evangelisch-lutherischen Christusgemeinde Harpstedt könnten sich perspektivisch einen Austausch mit dem schweizerischen „Pendant“ gut vorstellen, etwa in Form von gegenseitigen Besuchen oder gemeinsamen Teamer-Freizeiten. Das ist allerdings noch Zukunftsmusik.

Jugendliche halten Wort

Ein kurzer Rückblick in die Vergangenheit: „Wir kommen definitiv demnächst alle zum Zelten vorbei!“, hatte Emma Pössel im Januar während eines Verabschiedungs-Jugendgottesdienstes Timo Rucks im Namen der Teamer versprochen. Die Jugendlichen hielten tatsächlich Wort. Elf von ihnen weilten kürzlich für eine Woche bei „ihrem“ Pastor in der Schweiz – zusammen mit Betreuer Karsten Wenkel und dessen Tochter.

Pastor begleitet Teamer in die Schweiz und zurück

Rucks kam sogar selbst nach Harpstedt und begleitete die Gruppe nach Langenthal. Unterwegs hatte er bei seinen Eltern Station gemacht und seine Kinder dorthin gebracht. Die sammelte er nach den gemeinsamen Tagen mit den Teamern wieder ein. Dazu fuhr er abermals nach Norddeutschland und zurück in die noch neue Heimat.

Gruppe nutzt auch das „Gemeinschaftsmobil“

Für die Teamer-Reise hatte Betreuer Karsten Wenkel bei seinem Arbeitgeber, der Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH, einen Sprinter organisiert. Zusätzlich kam das sponsorenfinanzierte Gemeinschaftsmobil zum Einsatz, das Vereine und Gruppen beim Harpstedter Autohaus Reckziegel ausleihen können. Mit Karsten Wenkel, Timo Rucks und der 19-jährigen Teamerin Marie Hopp standen drei Fahrer zur Verfügung.

Schlafen unter freiem Himmel

Zwei Gemeinschaftszelte gingen mit auf die Reise nach Langenthal. Die Gruppe brauchte aber nur eins. Die Teamer nächtigten zumeist im Garten der Familie Rucks auf Isomatten unter freiem Himmel. Das hochsommerliche Wetter mit moderater Abkühlung nach Sonnenuntergang machte das möglich. „Nachts war es fast immer trocken. Nur einmal hat es gewittert. Daraufhin sind wir alle in Timos Haus gegangen und haben dort geschlafen“, erzählt Manja Corßen (16) aus Winkelsett.

Eine Nacht auf einer Burgruine verbracht

Grüppchenweise bereiteten die Teamer abwechselnd warme Mahlzeiten zu. Sie lernten das „Zwinglihaus“ kennen, wo die evangelisch-reformierte Gemeinde Langenthal das Ehepaar Rucks im Februar anlässlich des Antritts der gemeinsamen Pfarrstelle herzlich begrüßt hatte.

Der Abendgottesdienst, den wir mitgefeiert haben, wurde zwar in Schweizerdeutsch gehalten, aber derjenige, der die meiste Zeit predigte, kam aus der Bundesrepublik und sprach hochdeutsch. Deshalb haben wir dann doch noch einiges verstanden.

Der Aufenthalt in der Schweiz brachte selbstverständlich eine Erkundung der Bergwelt mit sich. Die fand aber ein geteiltes Echo unter den Teamern. „Wir haben den Pilatus erklommen“, sagt Karsten Wenkel. „Timo meinte, wir hätten nur einen Spaziergang gemacht. Für einige von uns fühlte sich das aber nach deutlich mehr Anstrengung an. Auf das eigentlich geplante zweite Wandern hatten wir dann keine Lust mehr. Stattdessen sind wir im Grindelwald eine Abfahrt mit großen Tretrollern runtergefahren“, erläutert Marie Hopp.

Eine Nacht verbrachte die Gruppe im ehemaligen Burgsaal der Ruine Neu-Falkenstein. Ein Abendgottesdienst für Jugendliche und junge Erwachsene in der Kirche des International Christian Fellowship (ICF) in Zürich, den die Teamer mit einem Stadtbummel und einem Schokoladenmuseumsbesuch verbanden, traf ebenfalls voll ihren Geschmack.

„Kirche neu erleben“

Online wirbt die überkonfessionelle Glaubensgemeinschaft ICF mit dem Slogan „Kirche neu erleben“. „Sie hat in Zürich eine Halle, die einem Kinosaal ähnelt. Die Gottesdienste dort sind ausgesprochen modern und werden mit viel Technik aufgewertet. Das ist schon etwas anderes als das, was wir so kannten. Der Abendgottesdienst, den wir mitgefeiert haben, wurde zwar in Schweizerdeutsch gehalten, aber derjenige, der die meiste Zeit predigte, kam aus der Bundesrepublik und sprach hochdeutsch. Deshalb haben wir dann doch noch einiges verstanden“, sagt Hauke Winter (16) aus Dünsen schmunzelnd.

8,50 Euro für ein „labbriges Sandwich“

„Auch der Gottesdienstaufbau war etwas Besonderes. Da gab es nicht die eine lange Predigt, die nur eine Person hält, sondern eine ganze Reihe von Beiträgen, aufgelockert mit Musik dazwischen“, schildert Marie Hopp.

Auf die Frage, wie es Pastor Rucks in Langenthal gefalle, antwortet die 19-Jährige: „Die Eingewöhnung braucht ihre Zeit, aber er hat nichts Schlechtes erzählt.“

Ob sich die Teamer-Reise gelohnt habe? Marie Hopp nickt: „Auf jeden Fall! Einerseits haben wir Einblicke bekommen, wie Timo jetzt wohnt und arbeitet. Andererseits ist die Schweiz wirklich sehr schön.“

Ohne sich ein Bußgeld einzuhandeln, kam die Gruppe durch die Schweiz. Doch nicht nur Tempoverstöße sind bei den Eidgenossen teuer. Ein „labbriges Sandwich“, so Marie Hopp, habe „auf der Bergstation“ stolze 8,50 Euro gekostet. „Und zwar ohne Cola. Einfach unfassbar!“