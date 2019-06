Rottpokalvergabe und Nachfeier

Harpstedt – Kaum hat die Schiebenscheetenwoche in Harpstedt begonnen, ist sie schon wieder vorüber. Das „letzte Kapitel“ wird am Sonnabend, 15. Juni, aufgeschlagen – mit der Verleihung des Rottpokals. Antreten bei den jeweils zuständigen Korporälen/Rottlokalen ist ab 15 Uhr. Bis 16.20 Uhr sollen alle vier Rotts auf dem Marktplatz eingetroffen sein. Den musikalischen Part übernehmen die Harpstedter „Prager“ und das Jugendblasorchester Beckeln. Um 16.30 Uhr erfolgt der Abmarsch zum Schützenplatz. Auf dem Koems-Gelände angekommen, verleiht dort Fleckenbürgermeister Stefan Wachholder um 16.45 Uhr den bereits am Pfingstmontag in einem Mannschaftswettbewerb der vier Korporalschaften (Rotts) ausgeschossenen Rottpokal. Der weitere Nachmittag, der Abend und die Nacht stehen im Zeichen des geselligen Schiebenscheeten-Ausklangs. Um 17 Uhr rücken die Korporalschaften in die Quartiere ein. Das II. und das IV. Rott begehen die Nachfeier im Koems-Saal; das I. feiert in der Rottscheune, das III. im Lämmerkoven. Um 20 Uhr wird gemeinsam in den Saal einmarschiert, und die Party wird öffentlich. Die Stimmung beim Festball will „DeeJay Jürgen B.“ auf den Siedepunkt treiben. Eintritt kostet der Spaß nicht.