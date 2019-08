Rotkreuzler-Spenden ermöglichen die Anschaffung des Spiels „Mega 4 in Line“ für die „Happy Kids“

In Harpstedt

Harpstedt - Die Kinder aus der „Betreuung nach der Schule“, die der Jugendpflege Harpstedt (JuH) angegliederten „Happy Kids“, zeigten sich hocherfreut, als sie kürzlich ein neues, auch gut für draußen geeignetes Strategiespiel in Gebrauch nehmen konnten. „Mega 4 in Line“ heißt es – in Anlehnung an „Vier gewinnt“.