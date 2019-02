Bei „Bücher-Bingo“ und heiteren Texten vergeht die Zeit wie im Flug

Harpstedt - Ihren Informationsdurst haben am Freitag 17 Mitglieder des DRK-Ortsvereins in der Harpstedter Samtgemeindebibliothek gestillt. Die Rotkreuzler ließen sich das umfangreiche Angebot schildern und sich Neuheiten wie die Ausleihe von eBooks und anderen digitalen Medien erklären. Bibliotheksleiterin Elke Lischkowitz brachte bei einer Tasse Kaffee ihre Freude über die große Anzahl der Interessierten zum Ausdruck.

Ihre Kollegin Hilke Harms hatte sich vorbereitet und las einige Kurzgeschichten verschiedener Autoren und Autorinnen vor. Dafür heimste sie Beifall ein. Gefallen fanden die Gäste an Extrakten von Dora Heldt aus dem Buch „Schnee ist auch nur hübsch gemachtes Wasser“. Ebenso genossen sie Lokalkolorit von Heimatforscher Dirk Faß aus dem Büchlein „Kuriose Geschichten aus dem Oldenburger Land - oder: was früher in der Heimatzeitung stand“.

Eine Kostprobe bezog sich auf Harpstedt und datiert aus dem 19. Jahrhundert. Kurzgeschichten aus den Werken „Für Eile fehlt mir die Zeit“ und „Die lustigen Geschichten“ von Horst Evers kamen bei den Büchereigästen nicht minder gut an. Richtig punkten konnte Hilke Harms zudem mit plattdeutschen Texten - etwa aus Helga Marie Christoffers 1998 erschienenem Taschenbuch „Hess dat denn nich’ klötern hört?“.

Eingebettet in die Lesung waren Erläuterungen von Elke Lischkowitz zum Umgang mit eBooks sowie Ausführungen zur Bücherauswahl, zur Ausleihdauer, zu Vorbestellungen und dergleichen.

Viel Spaß bereitete den Rotkreuzlern das „Bücher-Bingo“, wie Lischkowitz dieses bei Schülern sehr beliebte Spiel nannte. Dabei mussten die Gäste möglichst rasch kurze Sätze oder auch nur wenige zusammenhängende Worte, die sie mitsamt Seitenzahl vorgetragen bekamen, in Büchern aufspüren und „Bingo“ rufen. Für die Schnellsten gab es jeweils eine süße Belohnung. Reinholde Lehmhus, die Vorsitzende des DRK-Ortsvereins Harpstedt, dankte der Büchereileiterin und ihrer Kollegin unter Beifall. Die Rotkreuzler vertraten einhellig die Auffassung, dass eine solche Veranstaltung zu gegebener Zeit wiederholt werden sollte.

hh