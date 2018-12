Roter Mantel – helle Aufregung

Harpstedt - Von Jürgen Bohlken. Zunächst sehen die Kinder durchs Fenster nur einen roten Mantel. Im nächsten Moment herrscht helle Aufregung im Turnraum der „Waldburg“: Der Nikolaus ist da! Aber wo will er bloß hin? Verläuft er sich etwa gerade? Als sich wenig später ein hämmerndes Klopfen an der Tür vernehmen lässt, steht für die Mädchen und Jungen fest: Er hat die Kindergartenkinder nicht vergessen.

Die „Großen“ in der „Waldburg“ in Harpstedt wollen eine entfernte Ähnlichkeit mit Martin Siemer aus Wildeshausen bemerkt haben. Für die Kleinen steht indes fest: „Der ist echt.“ Warum die Kinder nicht in ihren Gruppenräumen seien, fragt sie der Nikolaus, nachdem er sich einen Weg durch die Menge gebahnt hat. „Weil wir hier Weihnachtslieder singen wollen“, bekommt er zur Antwort. „Für mich?“, staunt der Gabenbringer. „Na, dann fangt mal an!“

Passend zum Nikolaustag schmettern die „Mäuse“, „Krokodile“, „Löwen“ und „Elefanten“ das Lied „Lasst uns froh und munter sein“ – und zwar keineswegs nur die erste Strophe. Zum Refrain klatschen sie voller Begeisterung lautstark im Takt.

„Habt ihr heute Morgen schon alle nachgeschaut, ob etwas in euren Stiefeln war?“ Wie mit einer Stimme beantworten die Kinder diese Frage des Ehrfurcht einflößenden Gastes mit einem ohrenbetäubenden „Jaaaaaaaa“. „Meine Wichtel und ich haben die ganze Nacht fleißig gearbeitet.“ Einige Kinder seien allerdings nicht artig gewesen. Oder hätten gepetzt. „Aber ich glaube, hier in der ,Waldburg’ in Harpstedt gibt es nur liebe Kinder“, fährt der Nikolaus fort. Seine Vermutung bestätigt sich. Jede Kindergartengruppe hat etwas für ihn einstudiert. „Wir haben uns vorbereitet“, beteuert Erzieherin Martina Buschheuer.

Die „Elefanten“ machen den Anfang. „Einen glänzenden Stern aus Silberpapier, den fand ich heut’ Morgen vor unserer Tür“, läuten sie ein eingeübtes Gedicht im Chor ein. Die „Mäuse“ legen sogar mehrstrophig nach. „Das war auch sehr schön“, lobt sie der Nikolaus, ehe das nächste – speziell ihm gewidmete – Lied erklingt. „Ihr könnt so schön singen. Hier komm’ ich bestimmt noch mal wieder her“, verkündet er und ergänzt, in allen Gruppenräumen warte jeweils eine zusätzliche Überraschung. Und zwar in Form eines Knusperhäuschens, wie sich herausstellt. Für alle Gruppen hält der Mann in Rot zudem je einen Sack mit vorwiegend süßem, aber auch „nussigem“ Inhalt bereit. Die Kinder müssten alles brüderlich teilen, mahnt er.

Ehe er mit Wildeshausen als nächstem Ziel losstapft, erzählt er noch von seinen Helfern: „Meine Wichtel beobachten euch das ganze Jahr. Immer wenn eine rote Zipfelmütze an eurem Fenster vorbeihuscht, sind die da. Sie schreiben alles auf, was sie sehen. Sie achten darauf, ob ihr schön miteinander spielt und die Spielecken wieder aufräumt. In diesem Jahr haben sie mir gar nichts in mein Buch reingeschrieben. Das heißt ja, dass ihr alle ganz artig gewesen seid.“

Auch die „Füchse“ aus der Krippe, denen der Nikolaus noch ein bisschen zu viel Respekt einflößt, weshalb sie bei der Bescherung nicht live dabei sind, gehen nicht leer aus. Der Gabenbringer erweist sich als genauso gutmütiger wie gerechter Zeitgenosse.

Für die „Waldburg“ steht fest: „Der darf gern im nächsten Jahr wiederkommen.“