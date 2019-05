Rosenfreibad wieder länger geöffnet

Harpstedt – Der Samtgemeinde Harpstedt ist es gelungen, zusätzliches Personal zu gewinnen, sodass das Rosenfreibad im Flecken ab Montag, 3. Juni, wieder zu seinen vollen Öffnungszeiten zurückkehrt. Wie berichtet, waren diese wegen eines Personalengpasses eingeschränkt worden. Montags bis freitags ist der Badebetrieb wieder von morgens bis abends, 6.30 bis 20 Uhr, möglich. An Samstagen, Sonntagen und Feiertagen bleibt es bei der Öffnungszeit von 10 bis 19 Uhr.

„Damit ist das Freibad statt 52 Wochenstunden wieder stattliche 85,5 Stunden pro Woche geöffnet“, freut sich Samtgemeindebürgermeister Herwig Wöbse in einer Pressemitteilung. Die intensive Suche nach personeller Unterstützung für das Freibadteam sei erfolgreich gewesen. „Es ist der Samtgemeinde gelungen, ab Juni einen Fachangestellten für Bäderbetriebe einstellen zu können – als Vollzeitkraft. Weitere zwei Teilzeitkräfte konnten ergänzend für die Wasseraufsicht gewonnen werden.“

Mehr Personal eingestellt

Laut Wöbse ist ab der Sommerferienzeit im Juli weitere personelle Unterstützung in Sicht, damit auch an besucherstarken Tagen für die Sicherheit der Badegäste gesorgt ist. Der Verwaltungschef hofft nun, dass weitere Schwimmer Dauerkarten erwerben. Diese sind wie im vergangenen Jahr ausschließlich direkt an der Freibadkasse während der Öffnungszeiten erhältlich. Interessierte sollten ein 3,5 Zentimeter breites und 4,5 Zentimeter hohes Passbild mitbringen. Das Antragsformular ist auch auf der Homepage der Samtgemeinde verfügbar.

Bleibt noch ein Hinweis: Aufgrund des Harpstedter Bürgerschützenfestes bleibt das Rosenfreibad am Pfingstdienstag, 11. Juni, geschlossen.