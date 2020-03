Rosenfreibad sucht Mitarbeiter

Harpstedt – Auch wenn die Eröffnung der Freibadsaison in noch unbekannter Ferne liegt, bereitet sich die Samtgemeinde Harpstedt bereits vor: Aktuell läuft eine Stellenausschreibung für einen Fachangestellten für Bäderbetriebe. Außerdem sucht die Verwaltung einen weiteren Rettungsschwimmer in Teilzeit für die Verstärkung des Rosenfreibads.

Doch die aktuelle Situation sei deutlich entspannter als 2019, als aufgrund von Personalmangel die Öffnungszeiten reduziert werden mussten, sagt Samtgemeindebürgermeister Herwig Wöbse auf Nachfrage. „Im vergangenen Jahr hatten wir zu dieser Zeit eine deutlich dünnere Personaldecke.“ Hintergrund der Ausschreibung sei ein Ausfall aus gesundheitlichen Gründen – deshalb ist die Stelle laut Gesuch „vorerst befristet“. Ihm sei klar, dass die Wahrscheinlichkeit, unter dieser Voraussetzung einen Mitarbeiter zu finden, nicht so gut sei, sagt Wöbse, doch es lägen bereits Bewerbungen vor.

Ideal sei, wenn vier Vollzeitfachkräfte und drei zusätzliche Personen, die mindestens eine Rettungsschwimmerausbildung vorweisen könnten, zur Verfügung stünden, erläutert der Bürgermeister. Mit dieser Besetzung könnten die rund 85 Stunden Öffnungszeit gut abgedeckt werden. Von Vorteil sei, dass bis auf den einen Ausfall alle Beschäftigten aus der vergangenen Saison weiterhin dabei seien. „Dieses Jahr haben wir einen gefestigten Mitarbeiterstamm“, findet Wöbse.

Das Personal reicht aus, um regulär zu öffnen

Selbst wenn die Ausschreibung nicht erfolgreich wäre, würde keine Kürzung der Badezeiten wie 2019 drohen. „Mit dem Personal, das wir haben, würden wir auch die volle Öffnungszeit hinkriegen“, versichert er. Dann müssten zwar Überstunden und Zusatzdienste geleistet werden, doch eine Wiederholung der Situation des vergangenen Jahres drohe nicht. Damals hatte die Gemeinde das Rosenfreibad zeitweise nur für 52 Stunden in der Woche öffnen können.

Im Zuge der Diskussionen um den Personalmangel hatte die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen angeregt, zusätzliche Ausbildungen für Rettungsschwimmer anzubieten. Das sei allerdings nicht umgesetzt worden, berichtet Wöbse auf Nachfrage: „Was für uns wirklich wichtig ist, sind Fachangestellte für Bädertechnik.“ Denn nur sie hätten die Kenntnisse, die für den Umgang mit der Schwimmbadtechnik nötig seien, und könnten dementsprechend als Vollzeitkräfte eingestellt werden. Menschen mit einem Rettungsschein seien jedoch in Teilzeit „eine gute Ergänzung“ zum regulären Personal und könnten als zweite oder dritte Kraft den Dienst am Beckenrand verstärken. Schwierig sei auch, dass sie häufig nur eingeschränkt verfügbar seien, weil sie in der Regel zusätzliche andere Verpflichtungen hätten. „Deshalb haben wir die Ausbildung von Rettungsschwimmern nicht forciert.“

Erfreulich ist laut Wöbse, dass seit dem Sommer 2019 eine Auszubildende im Freibad tätig ist. Das sei schon seit zehn oder 15 Jahren nicht mehr vorgekommen und eine gute Perspektive für die Einrichtung.

Ausschreibung

Das Stellengesuch der Samtgemeinde Harpstedt ist im Internet unter www.harpstedt.de, Stichwort „Bekanntmachungen/Ausschreibungen/Vergaben“ zu finden. Die Bewerbungsfrist endet am 13. März.