Auch eine Begegnungsstätte für Singles: das Rosenfreibad

Von: Jürgen Bohlken

Sie fand 1999 im Harpstedter Rosenfreibad den Mann fürs Leben: Schwimmmeisterin Charissa Gerke. © -

Harpstedt – Schwimmmeisterin Charissa Gerke nimmt das Rosenfreibad nicht nur als angenehmen Arbeitsplatz wahr. Sie verdankt der Anlage persönliches Glück. 1999 war sie nach Absolvierung ihrer Ausbildung in Wildeshausen schon einmal im Harpstedter Freibad beschäftigt gewesen. Dort lernte sie damals René Gerke kennen. Die beiden sagten im März 2007 „Ja“ zueinander und sind seither glücklich verheiratet.

2008 erwarben sie in Dünsen ein Eigenheim. Aus dem Paar ist eine Familie geworden: René und Charissa Gerke ziehen zwei Jungen groß.

„Das ist wirklich ein tolles Team“, urteilen die Stammschwimmerinnen Liesel Looft und Hannelore Horstmann aus Harpstedt über die Badeaufsicht. Zu den Festangestellten gehören neben Charissa Gerke und Badleiter Uwe Lampe auch Sabrina Schötschel und Tobias Kern. Hinzu kommen Aushilfen für die Wochenenden.

Die „Fachangestellten für Bäderbetriebe“ lieben ihren Beruf und wissen zugleich um die Verantwortung: Strömen die Massen herbei, müssen sie ihre Augen überall haben. Hinter Tobias Kern liegt langjährige Berufserfahrung in Bremen. In Blumenthal hat er den persönlichen Albtraum aller Schwimmmeister selbst schon einmal erlebt: Er musste ein Kind im Alter von etwa drei Jahren wiederbeleben, das knapp dem Ertrinkungstod entrann. Hinterher fiel ihm ein riesengroßer Stein vom Herzen. „Zum Glück ist die Reanimation erfolgreich verlaufen“, sagt er.

Bei 34,5 Grad Lufttemperatur zog es massenhaft Besucher ins kühlere, aber immerhin noch 27 Grad warme Nass. © -

Besucheransturm bei Bilderbuchwetter stört Charissa Gerke nicht: „Solange die Gäste freundlich sind, ist alles okay“, meint sie. Nur die Wespen seien an heißen Tagen „ein bisschen lästig“.

Der am Donnerstag zugeparkte Tielingskamp ließ auf viel Andrang im Freibad schließen. Vor Gewitter und Temperatursturz herrschte noch einmal Hochbetrieb, auch am und im Planschbecken. Mit etwas Bedauern nahmen manche Badegäste zur Kenntnis, dass sie den schadhaften Sprungturm mit Ausnahme des Ein-Meter-Brettes nicht nutzen können.

Vitamine zum Mitnehmen

„Die abgetrennte Sportbahn im Schwimmerbecken wird ausgesprochen gut angenommen“, weiß Charissa Gerke. Dort ziehen auch Hannelore Horstmann und Liesel Looft täglich ihre Bahnen. Zumeist kommen sie in Begleitung weiterer Frauen ins Bad.

„Jeder, der sich gern bewegt, hat einen Sport, den er besonders gern treibt. Bei uns ist es eben das Schwimmen. Wir müssen die vier monatige Saison einfach ausnutzen, zumal das Freibad ja sozusagen vor unserer Haustür liegt. Die Anlage ist wirklich schön und im Übrigen auch für Singles als Begegnungsstätte attraktiv“, urteilt Liesel Looft (73). Die 66-jährige Hannelore Horstmann nickt zustimmend. Sie blickt auf eine Vergangenheit als Sportschwimmerin zurück, wird mitunter immer noch im Scherz „der weiße Hai“ genannt und legt täglich zwei bis zweieinhalb Kilometer auf der Sportbahn zurück – in imponierendem Tempo. Sie beherrscht (wie auch Liesel Looft) alle Schwimmstile. Ihr Favorit: Schmetterling.

Stammgäste im Freibad: Liesel Looft und Hannelore Horstmann (v.l.). © Bohlken

„Manchmal trinken wir hier auch Sekt“, gesteht die 66-Jährige. „Aber ich nicht!“, widerspricht Liesel Looft energisch. Sie empfindet das Schwimmen als den geradezu perfekten Sport zur eigenen Gesunderhaltung. Ihr Tagespensum liegt bei 1 000 Metern Strecke. Hinterher betreibt sie für gewöhnlich noch etwas Gymnastik im Nichtschwimmerbecken.

Es wäre schön, wenn mehr Harpstedter kämen.

„Wir schwimmen auch bei Regen. Und das ist richtig schön“, verraten die beiden Freibad-Stammgäste. Als „Extra-Bonbon“ wissen sie die Vitamine zu schätzen, die sie am Eingang mit auf den Weg bekommen. „An der Kasse werden wir jeden Tag mit Obst und Gemüse zu sehr fairen Preisen verwöhnt“, erzählen sie.

Der Einzugsbereich des Rosenfreibades reicht bis in den Kreis Diepholz sowie bis Bremen und Delmenhorst. An richtig heißen Tagen in den Sommerferien füllen sich die Liegewiesen schon ab dem Morgen. „Es stimmt, dass es viele Auswärtige hierher zieht. Aber die spülen ja auch Geld in die Kasse. Gleichwohl wäre es schön, wenn mehr Harpstedter kämen“, findet Hannelore Horstmann.