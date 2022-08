Einst Busfahrer, jetzt Fahrgast: Karl Roreger benennt Ungereimtheiten im ÖPNV

Von: Jürgen Bohlken

Teilen

Neuneinhalb Jahre liegt der Eintritt Karl Roregers in den Ruhestand zurück. Mit einem „Drahtesel“ in den DHE-Farben überraschten ihn die Kollegen. Geschäftsführer Harald Wrede (l.) hielt damals die Laudatio. © Bohlken

Harpstedt/Wildeshausen – Jahrzehntelang ist Karl Roreger selbst Bus für die Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn (DHE) GmbH gefahren, teils auch im Linienverkehr. Jetzt, im Ruhestand, entdeckt er als Fahrgast Ungereimtheiten im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV).

Zweimal die Woche muss der 74-Jährige von Harpstedt zum Johanneum in die Kreisstadt. Während die Vechtaer Wilmering GmbH & Co. KG die Haltestelle „Krankenhaus Wildeshausen“ an der Feldstraße anfährt, halten die Busse seines früheren Arbeitgebers ausschließlich an der Visbeker Straße. Roreger muss deshalb einmal um das Johanneum herum gehen.

Warum kein Halt an der Feldstraße?

Das aber sei nicht das Schlimmste. „Wenn ich wieder nach Harpstedt will, muss ich zum Bahnhof laufen“, sagt der Rentner. Tatsächlich kann er an der Haltestelle „Visbeker Straße“ nicht einfach gegenüber dem Ausstiegspunkt in den Bus einsteigen, um zurück in seinen Wohnort zu kommen. Dort bedient die DHE GmbH das Linienbündel 226/227 (Wildeshausen–Harpstedt–Bremen) nämlich nicht.

„Herr Roreger kann aber an exakt dem Punkt, an dem er ausgestiegen ist, also auf derselben Straßenseite, wieder in den Bus einsteigen“, schlägt ihm Kyra Blasberg von der DHE eine auf den ersten Blick überraschende Option vor. Er nehme sozusagen noch das letzte Stück der Hinfahrt bis zum Bahnhof in Wildeshausen mit („das ist nur ein kleiner Schlenker“), bleibe sitzen und fahre dann direkt zurück nach Harpstedt.

Die DHE fährt am Johanneum die Haltestelle „Visbeker Straße“ (schwarzer Pfeil oben) an. Das Unternehmen Wilmering hält indes auf der Haupteingangsseite des Krankenhauses (schwarzer Pfeil unten). Karte: Google Maps © -

„Stoff“ zum Nachdenken

Darauf allerdings muss der Fahrgast erst mal kommen. Gleichwohl hat es nach Blasbergs Kenntnis mit Blick auf den Haltepunkt noch nie Beschwerden gegeben. Warum die DHE nicht direkt die Haltestelle an der Feldstraße anfährt, wo das Krankenhaus seinen Haupteingang hat, bleibt dem ehemaligen Busfahrer und jetzigen Rentner aus Harpstedt trotzdem ein Rätsel. Das kann auch das kommunale Verkehrsunternehmen nicht spontan beantworten. Die Streckenführung sei schon vor Jahren so festgelegt worden, sagt Blasberg.

Karl Roreger gibt seinem ehemaligen Arbeitgeber noch etwas mehr „Stoff“ zum Nachdenken: „Die Leute, die mit DHE-Bussen nach Wildeshausen fahren, weil sie in der Innenstadt einkaufen wollen, müssen alle bis zum Bahnhof“, sagt er. Dabei gebe es an der Wittekindstraße, etwa in Höhe Gildeplatz, eine Haltestelle in günstiger Lage, die andere Busunternehmen bedienten. „Warum die DHE nicht?“, fragt sich der 74-Jährige. Seine Verbesserungsvorschläge machen auch deutlich: Der Blickwinkel des Fahrgasts ist ein anderer als der des Busfahrers.