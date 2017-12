Tony Carey gibt Konzert in Harpstedt

„Room with a view“ hieß sein Hit

Inzwischen 64 Jahre alt: Tony Carey.

Harpstedt - Rund 20 Jahre hat sein großer Charthit „Room with a view“ auf dem Buckel. In den letzten Jahren ist es etwas stiller um den einstigen Hardrocker Tony Carey geworden. Doch nun tourt der in Kalifornien geborene Komponist, Songwriter, Sänger und Produzent wieder durch die Lande, und am Sonntag, 25. März, 17 Uhr, konzertiert er sogar in der Harpstedter Christuskirche.