Ole Mahlstedt regiert in Winkelsett über die Kinder

Schwester als Prinzgemahlin

+ © Rottmann Die Rollen getauscht im Kinderkönigshaus haben Luisa Mahlstedt und ihr Bruder Ole; als Ehrendame steht ihnen Veronika Rolappe zur Seite (von links). © Rottmann

Winkelsett - Von Anja Rottmann. Das aus Geschwistern bestehende Kinderkönigspaar 2016/17 darf ein Jahr weiter regieren, wenn auch mit vertauschten Rollen. Was am späten Sonnabendnachmittag die Grünröcke des Schützenvereins Reckum-Winkelsett während des Kinderschützenfestes in Winkelsett erlebten, kommt schon einer kleinen Sensation gleich. Zumindest gab es das so noch nicht in der 110-jährigen Vereinsgeschichte.