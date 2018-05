Rohrbruch: Saisonstart mit Hindernissen

Schwimmerbecken kann nicht genutzt werden

Harpstedt - Nein, ein Start nach Maß in die Saison ist das nicht: Als Folge eines Rohrbruchs, der am Donnerstagmittag den Technikkeller des Freibades knietief überflutete, sei das Schwimmerbecken „vorübergehend nicht betriebsbereit“, teilte am Freitag die Samtgemeinde mit.