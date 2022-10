„Rogge Dünsen“: Sind Gastro und Wohnen kompatibel?

Von: Jürgen Bohlken

Die straßenseitige Fassade muss unverändert bleiben. Darauf legt der Rat Wert. © boh

Dünsen – Betreutes Wohnen im größeren Stil ergänzend zur Gastronomie, neue Hotelzimmer, Restaurant und Wegfall des Saalbetriebs: So könnte die Zukunft des schon länger geschlossenen Gasthofes „Rogge Dünsen“ aussehen.

„Mein Wunsch wäre, dass wir über die Pläne der Gastronomenfamilie Kattau noch in diesem Jahr öffentlich im Gemeinderat beraten. Das wird geschehen, sobald uns die Unterlagen des beauftragten Planungsbüros vorliegen“, verspricht Dünsens Bürgermeister Hartmut Post.

Hinter verschlossenen Türen sei das Vorhaben schon erörtert worden: „Wir haben uns mit den Herren Kattau senior und junior, einem Planer sowie mit Vertretern des Samtgemeindebauamts getroffen, um darüber zu sprechen. Bekannt ist uns das Projekt schon länger“, so Post.

Rund 20 Wohnungen plus Hotelzimmer

Nach seiner Kenntnis seien zwecks Schaffung von 20 oder 21 Wohnungen sowie acht oder neun Hotelzimmern zwei Baukörper vorgesehen – „einer auf dem Saal und einer dahinter“. Die ehemalige Kegelbahn, die zuletzt für Lagerzwecke genutzt worden sei, solle abgerissen werden. „Eine detaillierte Planzeichnung habe ich aber noch nicht gesehen“, räumte Post ein.

Fassade muss unverändert bleiben

Es sei zu hoffen, dass sich ein Nebeneinander von Wohnen und Gastro hinbekommen lasse: „Wenn das uns vorgestellte Konzept so umgesetzt wird, können wir froh über den Erhalt des Gasthofes sein. Das Restaurant im vorderen Bereich soll Platz für 80 bis 100 Gäste bieten“, erläuterte Post. Die Gemeinde Dünsen habe der Familie Kattau die Änderung des Bebauungsplanes in Aussicht gestellt. „Dieser Beschluss ist schon gefasst“, sagt der Bürgermeister. Die straßenseitige Fassade müsse aber unverändert bleiben, zumal sie ortsbildprägend sei. Darauf lege der Rat ganz großen Wert. Post: „Dem hat Familie Kattau sofort zugestimmt.“

F-Plan-Änderung ebenfalls nötig?

Ob über die nötige B-Plan-Änderung hinaus eine Änderung des Flächennutzungsplans erforderlich ist, müsse noch geprüft werden, so Post. Dieses Verfahren fiele in die Zuständigkeit der Samtgemeinde Harpstedt. Der Saalbetrieb wird nach Lage der Dinge aufgegeben – auch ein Ergebnis der in der Pandemie gemachten Erfahrungen. Die Nachfrage nach Feiern in dem bis zu 200 Personen fassenden Saal ist offenkundig nicht hinreichend.