Erinnerungen an Heinrich Rogge: Mutiger Bauerssohn fasst Fuß in Gastronomie

Teilen

Derzeit geschlossen, aber als Ausflugslokal weithin bekannt: „Rogge Dünsen“, das Hotel „Waldfrieden“. © Bohlken

Dünsen – Die aktuellen Planungen, das Landhotel „Rogge Dünsen“ („Waldfrieden“) durch Um- und Neubau mit betreutem Wohnen zu kombinieren, hat den in Dünsen aufgewachsenen Harpstedter Altbürgermeister Hermann Bokelmann (93) ermuntert, persönliche Erinnerungen an die Familie Rogge zu Papier zu bringen. Dem Mut von Heinrich Rogge, 1912 am Waldrand das „Waldfrieden“ zu bauen, zollt der 93-Jährige Bewunderung.

„Dieses Hotel war für mich seit meiner Kindheit eine Selbstverständlichkeit. Mein persönliches Wissen über die Vergangenheit habe ich durch einen Blick in die Chronik der Gemeinde Dünsen vervollständigt. Danach hat 1823 ein Diedrich Rogge die Hofstelle in der Dorfmitte übernommen. Die günstige Lage an der alten Bremer Heerstraße ermutigte ihn, 1841 auf dem Hof zusätzlich eine ,Krugwirtschaft’ zu eröffnen. Die betrieb sein Sohn Hermann seit 1858 weiter.“

1910 übernahm dessen Sohn Heinrich Rogge Hof und Dorfgasthof. „Als junger Mann“, so Hermann Bokelmann, „beobachtete er die Planungen für die Kleinbahn Delmenhorst-Harpstedt genau, denn schon 1899 hatte die Gemeindeversammlung einer Beteiligung unter der Bedingung zugestimmt, dass ein Bahnhof am ,Dünsener Busch’ angelegt wird. Ein kostenloses Grundstück sagte sie ebenfalls zu. Anfang April 1911 war der erste Spatenstich für den Bau der Bahn getan. Schon am 5. Juni 1912 lief um 11 Uhr der erste Zug auf dem ,Bahnhof’ Dünsen ein. Zu jener Zeit fasste Heinrich Rogge den mutigen Entschluss, ein modernes Hotel am Waldrand gegenüber dem Bahnhof zu planen. Er eröffnete es 1913. Den Dorfgasthof und die Hofstelle übertrug er seinem Bruder Georg. Er selbst behielt die beiden kleinen Häuslingshöfe mit Ackerflächen und die erheblichen Waldflächen des Hofes in seinem Besitz. Später verkaufte er zur Finanzierung von Erweiterungen des Hotels mehrere Bauplätze für Wohnhäuser. Auch der Platz auf dem Hof mit Hofladen des vor wenigen Tagen verstorbenen Dünser Altbürgermeisters Heinrich Wessel am Hagenweg gehörte dazu.“

Saal wird zunächst nur im Rohbau fertig

Das „Waldfrieden“ habe anfangs nicht die heutigen Dimensionen gehabt – und der Zulauf an Gästen schon bald den Anbau einer Veranda erfordert. Der große Saal sei erst 1938/39 hergestellt und wegen des Kriegsbeginns zunächst nur im Rohbau fertig geworden, sagt Bokelmann.

„Nach dem Krieg gestattete Heinrich Rogge dem in der Muna als Schlossermeister und Lokomotivführer tätigen Adolf Bramkamp, mit seinen Söhnen im Rohbau eine Schlosserwerkstatt einzurichten. Den späteren Ausbau zum Festsaal erlebte er selbst nicht mehr“, erläutert der 93-jährige Zeitzeuge.

22 Betten für Erholungsbedürftige

Zurück in die frühen Jahre nach der Hoteleinweihung: Gleich nach Beginn des Ersten Weltkriegs hatte der „Vaterländische Frauenverein Harpstedt“ die Einrichtung eines Genesungsheimes für verwundete Soldaten organisiert. Im „Waldfrieden“ hätten 22 Betten für Erholungsbedürftige bereitgestanden, weiß Bokelmann. Die Kleinbahn Delmenhorst-Harpstedt eröffnete nicht nur der kleinen Zahl der Dorfbewohner Zugang zur „weiten Welt“. Vielmehr trat laut Bokelmann ein, was Heinrich Rogge vorausgesehen hatte: „Der Ausflugsverkehr brachte zahlreiche Besucher nach Dünsen und zum ,Waldfrieden’. Dessen Charakter eines Ausflugslokals und Hotels für gehobene Ansprüche machte ,Rogge Dünsen’ bis nach Bremen und im weiten Umkreis zu einem Begriff.“

5. Juni 1912, 11 Uhr: Der erste Personenzug der eingeweihten Kleinbahn Delmenhorst-Harpstedt läuft in Dünsen ein. Vom Bahnanschluss direkt vor der Haustür hat „Rogge Dünsen“ vor allem an den Wochenenden stark profitiert. © -

In seiner eigenen Kindheit vor Beginn des Zweiten Weltkrieges bekam der in Dünsen aufgewachsene Hermann Bokelmann mit, „welch große Gästeschar“ am Wochenende „nicht nur mit dem Zug“ in den Ort kam. „Obwohl es weitaus weniger Autobesitzer als heute gab, war am Sonntag nicht nur der Parkplatz am Hotel gefüllt“, schildert der 93-Jährige. „Auch auf dem ganzen Grasstreifen entlang des Weges zur Landesstraße, den wir damals Schlackenweg nannten, standen Autos. Eine Esso-Tankstelle ließ Heinrich Rogge beim Hotel für seine Gäste anlegen.“

Auf einem Maurerbock: Gertrud Rogge und Hermann Bokelmann, damals zehn Jahre alt. Das Baustellen-Bild stammt aus der Saalrohbau-Entstehungsphase. © -

Bokelmanns Mutter wusch an Wochenenden selbst im „Waldfrieden“ viele Stunden lang Unmengen von Frühstücks-, Mittagessen-, Kaffeetafel- und Abendbrotgeschirr mit der Hand ab. Elektrische Geschirrspüler gab es seinerzeit nicht.

Als „Kranführer“ am Zapfhahn

„Ich durfte mit und spielte mit Rogges jüngster Tochter Gertrud. Wir beide bekamen dann auch schon mal ein Glas Sprudel spendiert. Bei Rogge gab es damals kein gewöhnliches Sprudelwasser, sondern ,Rhenser Mineralbrunnen’ aus Rhens bei Koblenz am Rhein“, entsinnt sich Hermann Bokelmann.

Noch heute bewundert er, wie es der Dünser Bauerssohn Heinrich Rogge zum angesehenen Hotelier brachte. „Seine Frau Meta, eine Bauerstochter aus Bramstedt bei Bassum, sorgte ungelernt für die gute Küche. Bei Rogge gab es damals auch bereits Speiseeis aus eigener Herstellung. Kinder von Harpstedter Geschäftsleuten, die schon Taschengeld erhielten, kamen mit dem Fahrrad und holten sich an Rogges Küchenfenster Eis. Da im Dorf nicht die erforderlichen Hilfskräfte wohnten, kamen die Kellner mit dem Zug aus Delmenhorst. Sie spiegelten schon in den 1930er-Jahren die Integration wider: Oberkellner war der alte Lemke, aber die im Service tätigen Kräfte Julius Woitscheck und Joseph Pyreck waren keine Alt-Oldenburger, sondern aus Polen. Mein eigener Bruder Willy stand sonntags bei Rogge als ,Kranführer’ am Bier-Zapfhahn hinter der Theke“, entsinnt sich Bokelmann.

Das alte Dorfgasthaus hat Hermann Bokelmann so noch in Erinnerung. Heinrich Rogge überließ es seinem Bruder Georg, dessen Sohn Herbert es später umbaute. © -

Schon vor Wiesenhof-Zeiten Brathähnchen im Angebot

Heinrich Rogges ausgesprochen menschliche Natur habe sich im Krieg offenbart: „Wenn mein Bruder nach dem Urlaub mit dem Zug zurück zur Truppe fuhr, eilte er zum Bahnsteig und gab ihm eine Flasche Wein mit – keine neue, sondern eine verstaubte mit einem edlen Tropfen, versteht sich.“

Als Zusteller trug Hermann Bokelmann in jungen Jahren in Dünsen die Post aus. Das Foto zeigt ihn mit Gertrud Rogge (l.) und einer Freundin aus Bremen. © -

Im „Waldfrieden“ mit der prägnanten Telefonnummer „Harpstedt, dreimal die Drei“ gab es früher nicht nur die Fahrkarten für die Kleinbahn (Bokelmann hat sein Monatsticket für April 1945 aufbewahrt). „Da viele Frauen aus Delmenhorst mit dem Zug nach Dünsen kamen, um Bickbeeren im Wald zu sammeln, wie wir Blaubeeren damals nannten, stellte Rogge auch Beeren-Sammelscheine für das Harpstedter Forstamt aus. Die Schnellrestaurantkette Wienerwald existierte noch nicht; im ,Waldfrieden’ aber gab es am Wochenende schon gebratene Hähnchen. Hannes Limberg, der spätere Harpstedter Bahnhofswirt, war dort Kalfaktor für alles. Zum Wochenende musste er zahlreichen Hähnchen mit dem Beil den Kopf abtrennen. Er ließ sie gleich danach fallen. Daher verstanden Gertrud Rogge und ich schon als Kinder, worin die Redensart ,Der springt herum wie ein kopfloser Hahn’ ihren Ursprung hat“, schildert Bokelmann schmunzelnd.

Bürgermeister mit sozialer Ader Heinrich Rogge wirkte im Zweiten Weltkrieg, vom 30. September 1941 an, als Bürgermeister in Dünsen. Sein Bericht vom 25. April 1943 über „Fliegerschäden durch Feindeinwirkung“ findet sich in der Gemeinde-Chronik wieder. Dort ist dokumentiert, dass am 21. Februar 1943 nicht nur der Flecken Harpstedt, sondern ebenso Dünsen durch 26 schwerste Sprengbomben und Luftminen getroffen wurde. Auch in der schwierigen Nachkriegszeit, als Hunderte von Russen und Polen in den Muna-Baracken auf den Abtransport in ihre Heimat warteten und gleichzeitig Flüchtlinge aus Ostpreußen und Pommern sowie Heimatvertriebene aus Schlesien untergebracht werden mussten, behielt Rogge das Bürgermeisteramt. Er bekleidete es bis zum 15. September 1946. Hermann Bokelmann, damals junger Landbriefträger mit Wohnsitz in Dünsen, weiß, dass Heinrich Rogge sein Bürgermeisterbüro im Hotelzimmer 1 im ersten Stock hatte. Oft mit ernstem Blick über die Brille schauend habe er die Einwohner empfangen. Dass er sich auch um die Sorgen der Heimatvertriebenen kümmerte, bekam Bokelmann von einem Flüchtlingssohn aus Pommern bestätigt. „Dessen Eltern war nur wenig Raum auf einem Bauernhof zugestanden worden. Rogge sorgte als Bürgermeister dafür, dass sie für ihre vier Kinder Etagenbetten aus der Muna bekamen, damit alle im kleinen Schlafzimmer Platz fanden“, hat Bokelmann in seinen Erinnerungen an den Gastronomen zu Papier gebracht.

Als Beispiel für den guten Kontakt, den Heinrich Rogge zu seinen Gästen aus Bremen pflegte, erwähnt er, dass der Hotelier hinter dem Saal zwei ausgebombten Bremer Geschäftsleuten einen Platz für kleine Holzhäuser bot. „Und zwar Zahnarzt Dr. Knauerhase und Karl Hollweg. Der Doktor behandelte nach dem Krieg bei Rogge im Saal Zahnschmerzen noch mit einem pedalbetriebenen Bohrer. Er verband mir auch mal den Kopf. Die Wunde rührte daher, dass plündernde Russen nicht nur Terrassenscheiben eingeschlagen, sondern auch die Familie Schmalz und Thoben sowie Gäste niedergeknüppelt hatten. Karl Hollweg, der andere Ausgebombte, war Chef der Bremer Sanitär-Großhandelsfirma Cordes und Graefe, die später nach Seckenhausen aussiedelte und sich erheblich vergrößerte“, so Bokelmann.

Präparierte Keiler-Köpfe im Jagdzimmer Zu dem passionierten Jäger Heinrich Rogge kamen ins „Waldfrieden“ auch Jagdfreunde aus der Umgebung. Im dortigen Jagdzimmer hingen präparierte Köpfe von Keilern an der Wand – von Wildschweinen, die in der „Linde“ geschossen worden waren. Förster Nikolaus Paulsen, der mit der Försterei Barkholz auch für den Staatsforst „Linde“ zuständig war, genoss seinen Dämmerschoppen im Hotel. Der lange Forstweg vom Barkholz bis zum „Dünsener Busch“ beim „Waldfrieden“ wird nicht von ungefähr „Paulsenweg“ genannt. „Ob Paulsen zu denen gehörte, die einst in der ,Linde’ für einen glücklosen ,Sonntagsjäger’ ein ausgestopftes Wildschwein als ,Ziel’ aufstellten, ist mir nicht bekannt. Diese Geschichte hing jedenfalls im Jagdzimmer. Wie auch ein Foto von einem umgekippten Auto der Marke Dixi, aus dem ein Bassumer Jagdfreund nicht ohne Hilfe herauskam“, entsinnt sich Bokelmann.