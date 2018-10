Udo Rösners Band ist „souliger“ geworden

In dieser Besetzung konzertiert „CoJack Blues“ am Sonnabend, 20. Oktober, 21 Uhr, im „Liberty’s“ an der Langen Straße in Harpstedt – von links: Uwe Sakautzky (Schlagzeug), Peter Sauer (Hammondorgel und Piano), Udo Rösner (Gesang und Blues-Harp), Michael Rest (Bass) sowie Wolfram Geißler (E-Gitarre). Demnächst rückt Claudio Betjemann in die Band. Er spielt dann den Bass.

Harpstedt - Von Jürgen Bohlken. Das „Liberty’s“ trug noch den Namen „Le Bistro“, und der Inhaber hieß damals Nikolaos („Niko“) Maxidis, als die Mannen von „CoJack Blues“ die Kneipe so richtig rockten. Als Frontmann gab Udo Rösner stimmlich und auf seiner Blues-Harp den Ton an.

Der Glatze tragende Sänger erinnerte die schreibende Zunft von der Lokalpresse an TV-Kommissar Theo Kojak. Und so fand eine zwar konstruierte, aber gleichwohl einleuchtende Erklärung für den Namen „CoJack Blues“ weithin Verbreitung. Das Quintett gibt es noch immer. Der Frontmann ist derselbe geblieben. Insgesamt aber hat sich die Besetzung mit der Zeit etwas verändert.

„Wir sind noch besser geworden“, findet Udo („CoJack“) Rösner. Seit einigen Jahren hat die Band einen geradezu prominenten E-Gitarristen in ihren Reihen: Wolfram Geißler. Der tat sich schon bei der legendären Band „Wolfsmond“ als Saitenvirtuose hervor.

Die Gruppe tourt noch heute durch die Lande und macht mit deutschsprachigen Songs wie „Radio Rock’n’Roll“, „Aufgewacht“ oder „Solang noch was geht“ von sich reden. Geißler war als Gitarrist bei Proben in der ganz frühen „Wolfsmond“-Ära (1975/76) mit von der Partie. Jahrzehnte später stieg er bei „Caliber 38“ ein, einer einst gefeierten Bremer Kult-Soulband, die sich in den 1990ern auflöste, 2017 aber mit dem Namenszusatz „Reloaded“ ein viel beachtetes Comeback feierte.

In dieser „reanimierten“ Combo fand Geißler unter anderem an der Seite von Bassist Claudio Betjemann seinen Platz. Letzterer mischt demnächst ebenfalls bei „CoJack Blues“ mit und hat dort bereits aushilfsweise für die treibenden tiefen Grooves gesorgt.

Wenn die Bremer Blues-Band am Sonnabend, 20. Oktober, nach langer Zeit mal wieder in Harpstedt ein Konzert gibt, wird allerdings noch der bisherige Bassist Michael Rest, der demnächst nach Berlin zieht, mit von der Partie sein. Neben ihm und dem Frontmann dürften die Fans im „Liberty’s“ zwei weitere aus früheren Jahren bekannte Gesichter wiedererkennen: Organist ist Peter Sauer geblieben – und Schlagzeuger Uwe Sakautzky.

Musikalisch hat sich „CoJack Blues“ mit ihrem Harpstedter „Kopf“ durchaus weiterentwickelt. Bestand das Repertoire anfangs vorwiegend aus Coverversionen von Blues-Klassikern und einigen „Soulful Ballads“, tendiert die Band nun stärker in Richtung Soul, was auch der Umbesetzung geschuldet ist.

Udo Rösner kann damit nicht nur gut leben; er findet das Abrücken vom strengen Zwölf-Takt-Bluesschema richtig gut. Obendrein habe er selbst einen Faible für Soul, gesteht er. Wolfram Geißler, erklärter Gary-Moore-Fan, hinterließ im Repertoire schon erkennbare Spuren. So überzeugte er seine Mitstreiter etwa davon, „Walking by myself“ ins Programm aufzunehmen.

Im „Meisenfrei“ in Bremen sind Udo Rösner und seine Bandkollegen seit Langem eine feste Größe. Gelungene Auftritte fanden ein positives Echo im Gästebuch – in Form von Einträgen wie: „Danke, dass ihr mir die Blues-Tür geöffnet habt!“

Die Combo probt übrigens an einem Ort, der Automobilgeschichte atmet – im Goliath-Haus in Bremen. Auf dem Anwesen habe früher der Hersteller Goliath, der zum Borgward-Konzern gehörte, Fahrzeuge gebaut, weiß Rösner. Das „CoJack Blues“-Konzert im „Liberty’s“ beginnt um 21 Uhr. Eintritt wird nicht erhoben. „Wir werden zwei Sets spielen“, kündigt der Frontmann an.