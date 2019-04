„Rockfabrik“ tritt erstmals in Harpstedt auf

Harpstedt – „Größere Bühnen hatten wir schon. Jetzt möchten wir mal in kleineren Läden spielen und gern auch das eine oder andere Wohnzimmerkonzert geben“, sagt Dietmar Timmermann, der bei Auftritten der Twistringer Band „Rockfabrik“ am Mischpult für einen guten Sound sorgt.

Ihre Harpstedt-Premiere feiert die fünfköpfige Formation aus Twistringen am Sonnabend, 13. April, 20 Uhr, im „Liberty’s“ an der Langen Straße. Fans deutschsprachiger Rockmusik sollen dann auf ihre Kosten kommen. Die „Rockfabrik“ hat Coverversionen mit hohem Wiedererkennungswert von Hits der Toten Hosen, der Sportfreunde Stiller oder auch von Udo Lindenberg, Stoppok und Rio Reiser „im Gepäck“. Drei Sets sind geplant. Eintritt zahlen die Konzertbesucher nicht. Allerdings werden sie um eine Spende gebeten; zwischenzeitlich geht deshalb der Hut rum.

Besetzung seit 2011 unverändert

Bassist Günter Gevers gilt als Begründer der 2011 gegründeten „Rockfabrik“; er hat das Projekt mit „handverlesenen“ Musikern aus der Taufe gehoben. Gevers komme eigentlich aus dem Blues-Rock, habe früher in einer anderen Formation gespielt, dann aber „was Neues machen“ wollen, erzählt Timmermann. Die ersten Proben absolvierte die Deutschrock-Coverband in der Twistringer Hutfabrik. Von sich reden machte sie etwa mit Auftritten in der Alten Ziegelei in ihrer Heimatstadt sowie in einem Heiligenfelder Autohaus. Die Besetzung ist seit der Gründung unverändert. Wer die Band für ein Wohnzimmerkonzert buchen möchte, kann sich an Dietmar Timmermann wenden (Telefon 0151/158 152 10).

