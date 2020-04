Riskantes Wendemanöver: Motorradfahrerin lebensgefährlich verletzt

Unfall in Kirchseelte

+ © Nonstopnews Frontal stießen dieser Mazda und dieses Motorrad der Marke BMW in Kirchseelte zusammen. © Nonstopnews

Kirchseelte – Mit lebensgefährlichen Verletzungen ist am späten Mittwochnachmittag nach einem Verkehrsunfall in Kirchseelte eine Motorradfahrerin (57) aus Weyhe per Rettungshubschrauber zu einer Klinik befördert worden.