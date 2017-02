Riskante Manöver bei hohen Geschwindigkeiten

KIRCHSEELTE - Von Jürgen Bohlken. Hinter dem – in Richtung Dünsen gesehen – zweiten Kopfsteinpflasterabschnitt der Dorfstraße (L 338) in Kirchseelte endet die 30 km/h-Geschwindigkeitsbegrenzung, und Verkehrsteilnehmer können kräftig aufs Gaspedal treten. Bis der Tacho 100 anzeigt. Das ärgert Anwohner schon lange, zumal der Bereich durchaus als unübersichtlich gilt.

Zum einen steigt die Fahrbahn im weiteren Verlauf der Straße an; zum anderen folgt eine Rechtskurve. Obwohl sich deshalb der Gegenverkehr kaum einsehen lässt, beschleunigen viele Fahrer unmittelbar nach der Aufhebung des Tempo 30-Limits und passieren vorausfahrende Fahrzeuge auf Teufel komm raus. Das zumindest beobachtet Monika Rodenbusch, wohnhaft am Bremer Weg, immer wieder.

Tatsächlich hindert mit Ausnahme des gesunden Menschenverstandes nichts die Verkehrsteilnehmer am Beschleunigen und Überholen. Rodenbusch hat die Problematik schon selbst beim Straßenverkehrsamt zur Sprache gebracht, von dort aber nach eigenem Bekunden sinngemäß zu hören bekommen, dass sich die Autofahrer in ihrer Fahrweise den örtlichen Gegebenheiten anzupassen hätten. Zusammen mit anderen Anwohnern fordert sie gleichwohl Überholverbot und Tempolimit. „Es gibt in dem Bereich ja nicht mal eine durchgezogene Linie auf der Fahrbahn“, beklagt sie.

Direkt vor der Kurve mündet die Klosterseelter Straße ein, was zusätzlich immer wieder gefährliche Situationen heraufbeschwört, denn dort darf bereits 100 gefahren und auch überholt werden. Das eigentliche Problem: Die Dorfstraße (L 338) führt eben nicht durch eine mit gelben Schildern kenntlich gemachten geschlossenen Ortschaft, wo eine Begrenzung von 50 km/h gelten würde. Mit dem jüngsten Unfall vom vergangenen Dienstag mit drei Schwerverletzten könnte die Gemeinde Kirchseelte nach Ansicht von Monika Rodenbusch die Forderung nach Geschwindigkeitsbegrenzung und Überholverbot untermauern. Die 51-Jährige hat via E-Mail Bürgermeister Klaus Stark kontaktiert, „aber noch keine Antwort bekommen“.

Tempolimit und Überholverbot wünscht sie sich auch für die scharfe Linkskurve im weiteren Verlauf der L 338 – nahe der Einmündung des Bremer Weges. Schon häufiger haben sich dort Verkehrsteilnehmer verschätzt und sind von der Fahrbahn abgekommen, so etwa am 21. Oktober 2016, als ein Auto in den Seitenraum rutschte. Für Kinder, die zur Bushaltestelle müssen, ist das Queren der L 338 dort derart gefährlich, dass Elternteile sie teils sogar selbst sicher über die Straße geleiten, zumal jüngere Schüler das Tempo der Fahrzeuge, die mitunter regelrecht durch die 90-Grad-Kurve „schießen“, kaum richtig einzuschätzen vermögen. Obendrein plagt Anwohner der erhebliche Verkehrslärm als Folge der hohen Geschwindigkeiten. So lasse sich, wie Rodenbusch verrät, für ein schon lange zum Verkauf stehendes Haus, das direkt an der L 338 stehe, einfach kein Käufer finden. Die Bürgerin fragt sich gemeinsam mit weiteren Mitstreitern der „Anwohnergemeinschaft oberes Kirchseelte“, ob die Straßenverkehrsbehörde wirklich so lange warten will, bis (noch) schwerere Unfälle passieren, ehe sie die beiden gefährlichen Bereiche durch Schilder entschärft.

Was sich in Kirchseelte bislang nicht hat durchsetzen lassen, ist in anderen Orten entlang der L 338 bis Wildeshausen längst Realität, so auch im benachbarten Dünsen; dort gelten Überholverbot und Geschwindigkeitsbegrenzungen auf 70 oder gar 50 km/h.

Kürzlich war in Kirchseelte tatsächlich mal die zulässige Geschwindigkeit reduziert worden, stellenweise sogar auf 30 km/h. Der Grund: eine in Kastendiek entlaufene Kuh mit Kalb. Die Tiere ließen sich zunächst nicht einfangen. Das Tempolimit für die L 338 blieb immerhin ein paar Tage bestehen. „Sie glauben gar nicht, wie schön ruhig das hier war“, sagt Monika Rodenbusch. Die 51-Jährige sehnt sich förmlich danach zurück. Sie wird den Kampf um eine Entschärfung der gefährlichen Bereiche jedenfalls nicht aufgeben und weiß aus eigener Erfahrung, dass es durchaus zuweilen Jahre dauert, bis das redensartliche dicke Brett endgültig durchbohrt ist.