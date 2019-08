Den richtigen Nerv treffen

Volontärin Lara Terrasi nimmt an „Atemi Combat System“-Kurs der Budo-Sportakademie teil

+ Das tut weh: Ewa Zaremski bohrt mit ihrem Daumen in Lara Terrasis Mundwinkel.

Harpstedt - Von Lara Terrasi. Olaf van Ellen steht gekleidet in einem schwarzen Selbstverteidigungsanzug, einem „Gi“, vor den gespannten Teilnehmern. Um die Hüften trägt er einen Gürtel, den „Obi“, der von den Farben her an eine Bahnschranke erinnert. „Ist Weglaufen mutig oder feige?“, fragt van Ellen in die Gruppe. „Kommt auf die Situation an. Wenn man in Gefahr ist, ist weglaufen mutig. Wenn man jemandem nicht hilft und wegrennt, ist es feige“, sind sich die Teilnehmer einig. Es gebe aber Situationen, in denen weglaufen nicht möglich sei. Beispielsweise, wenn man von mehreren Angreifern in eine Ecke gedrängt wird, erklärt van Ellen. Der 52-Jährige ist Kampfkunstlehrer und trägt den siebten Meistergrad (Dan) in „Atemi Combat System“. Das ist ein Selbstverteidigungssystem, das unter anderem auf Hebeltechniken und Nervenbasis basiert. Zusammen mit Stefan Doersch betreibt er die Budo-Sportakademie in Harpstedt.