Resümee nach Rundgang: „Adventszeit kann kommen“

Bemerkenswerter Andrang und große Vielfalt auf Basar in der „Schün Rustika“

+ Unter anderem mit Holztannenbäumen wartete Ulla Mietzon auf dem Basar auf. - Foto: aro

Gross Ippener - Von Anja Rottmann. Ein bemerkenswerter Andrang herrschte am Sonntag auf dem Adventsbasar in der „Schün Rustika“ des Gasthauses Wülfers in Groß Ippener. „Die Resonanz war durchgängig gut. Anders als in den Jahren zuvor schlenderten die Besucher auch während der Mittagszeit durch die Gänge“, freute sich Organisator Klaus Meyer.