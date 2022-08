Schlag ins Kontor: „Wasserburg“ gibt À-la-carte-Restaurant auf

Von: Jürgen Bohlken

Er hat die Reißleine gezogen: Michael Grohe verschlankt die „Wasserburg“ in ein „Hotel garni“. © Bohlken

Harpstedt – „Wir sind nun mal ein Unternehmen, das Geld verdienen muss. Es war an der Zeit, die Reißleine zu ziehen“, begründet Gastronom Michael Grohe eine Entscheidung, die ganz Harpstedt wie ein Schlag ins Kontor wahrnehmen dürfte: Mit Ablauf des 27. September stellt das Akzent-Hotel „Zur Wasserburg“ den Betrieb seines À-la-carte-Restaurants mitsamt Kegelbahn und Sommergarten ein.

Was aus dem Saalbetrieb wird, steht noch ein bisschen in den Sternen. Feiern soll es jedenfalls mit Ausnahme von Trauerfeiern „bis auf Weiteres“ nicht mehr in dem Lokal geben. Sitzungen und Versammlungen ohne großen Gastro-Aufwand kann sich Michael Grohe hingegen „nach Absprache“ weiterhin vorstellen, sofern ihm hinreichend „Manpower“ in Form von Aushilfen zur Verfügung steht.

Eigentlich hätte seine Familie am 2. Oktober „50 Jahre Gastronomie in Harpstedt“ feiern wollen. Daraus wird nun nichts. Übrig bleibt ein Hotel garni mit Frühstücksangebot für die Hotelgäste. Inhaber Michael Grohe hatte in den Lockdownphasen registriert, dass er mit dieser Verschlankung betriebswirtschaftlich recht gut fährt.

Ein ganzes Bündel von Gründen

Etwas flapsig ausgedrückt, erweist sich das Restaurant vor dem Hintergrund von Corona, Inflation, Gasumlage, Personalknappheit und weiteren Widrigkeiten als immer größer werdender Klotz am Bein und zugleich als ständiges Sorgenkind.

Der Staat muss der Gastronomie gar keinen Lockdown verordnen. Das regelt sich von ganz allein. Schnellen die Inzidenzen wieder in die Höhe, gehen die Gästezahlen automatisch zurück. Wir haben das ja alles schon erlebt. Unser Klientel rekrutiert sich nun mal überwiegend aus der älteren Generation, und die ist vorsichtig. Sie bleibt zu Hause, sobald Herr Lauterbach vor zu vielen Kontakten warnt.

„Es gibt keine Planbarkeit mehr für mich als Unternehmer“, benennt der Harpstedter Gastronom ein Grunddilemma. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach habe ja gerade wieder für Verunsicherung gesorgt. Für Michael Grohe steht fest: „Wir werden im Herbst neue Einschränkungen kriegen.“

Kurze Vorlaufzeit für Saalveranstaltungen

Saalveranstaltungen würden erfahrungsgemäß mit kurzer Vorlaufzeit angemeldet – aus Angst davor, von neuen Beschränkungen überrascht zu werden. Grohe: „Ich habe mit Hochzeiten zu tun gehabt, die schon 2019 für 2020 gebucht waren, dann sogar zweimal verschoben wurden, aber immer noch nicht gefeiert worden sind.“

Mal kriege ich für das Restaurant kein Schollenfilet, mal keinen Zander, mal keinen Senf.

Mit dem Krieg in der Ukraine kamen Erschwernisse im Lebensmitteleinkauf: „Mal kriege ich für das Restaurant kein Schollenfilet, mal keinen Zander, mal keinen Senf. Das Sojaöl, das ich für gewöhnlich verwende, habe ich noch gar nicht wieder auftreiben können. Also musste ich notgedrungen auf ein Ersatzprodukt ausweichen“, schildert Michael Grohe.

48 Prozent Mehrkosten beim Grillfleisch

Massive Preissteigerungen in Zeiten der Inflation gehen zulasten der Wirtschaftlichkeit. „Das Grillfleisch etwa kostet mich 48 Prozent mehr als im Vorjahr“, verrät der Gastronom. Ja, auch die „Wasserburg“ habe die Preise erhöht. Die Verteuerung aber komplett an die Gäste weiterzugeben, wäre gar nicht möglich. Wer das trotzdem versuche, riskiere ob der dann horrenden Preise für die Speisen ein Einbrechen der Nachfrage und der Umsätze.

Früher hätten Gastronomen auf den Einkaufspreis für den Wareneinsatz 200 bis 300 Prozent aufgeschlagen, um die Kosten decken und vernünftig wirtschaften zu können. „Das funktioniert heute aber nicht mehr, weil die Basiskosten einfach zu hoch sind“, bekräftigt Grohe.

Gasumlage trifft auch die Gastronomie

Als mittelfristige Folge der Inflation rechnet er, bedingt durch Sparzwänge, mit einer allgemein rückläufigen Tendenz bei den Restaurantbesuchen. Die Gasumlage schlägt auch in der Gastronomie ab Oktober zusätzlich zu Buche.

Die „Wasserburg“ kann sich momentan in Sachen Energiekosten noch vergleichsweise glücklich schätzen: Ihr Bezugspreis für Erdgas ist vertraglich bis Ende 2023 festgeschrieben. „Das hätte sich aber schlagartig erledigt, wenn Wirtschaftsminister Robert Habeck die dritte Gaswarnstufe ausriefe. Dann wären die Versorger sogar verpflichtet, die Verträge zu kündigen, und müssten zwingend den aktuellen marktüblichen Kurs nehmen. In diesem Fall ginge der Gaspreis auch für uns steil nach oben“, erläutert Grohe.

Achtköpfige Belegschaft reicht für Hotel garni

Den Hotelbetrieb der „Wasserburg“ könne eine künftig achtköpfige Belegschaft – mit Angestellten auf Teilzeitbasis – wuppen. Restaurant- und Saalgastro erforderten hingegen auch Minijobber. Von denen aber hätten sehr viele der Gastronomie den Rücken gekehrt.

Wenn ich sieben Tage die Woche bis zu 16 Stunden täglich arbeite, ist irgendwann der Akku leer.

„Bei zwei zeitgleichen Veranstaltungen im Hause kommen unsere Beschäftigten ans Limit. Zumal Arbeit ja nicht nur anfällt, wenn die Gäste hier sind, sondern auch vorher und nachher“, sagt Michael Grohe. „Ich schaffe das auch selbst einfach nicht mehr“, gesteht sich der 53-Jährige ein. „Wenn ich sieben Tage die Woche bis zu 16 Stunden täglich arbeite, ist irgendwann der Akku leer.“

Wegen des Fachkräftemangels stehen der Inhaber und seine Frau längst selbst am Herd; Unterstützung in der Küche leisten zwei Aushilfen.

Altersbedingt weniger Mithilfe aus eigener Familie

Erschwerend kommt hinzu, dass sich die Zahl der Mitarbeitenden aus der eigenen Familie verringert hat. „Mama und Papa sind komplett raus. Sie können mit 82 und 83 Jahren einfach nicht mehr. Sie sind natürlich traurig über die Aufgabe des Restaurants. Das ist ja ihr Baby gewesen“, sagt Michael Grohe. Seine Eltern Karl-Heinz und Rosemarie sowie sein Opa Andreas Grohe hatten den Betrieb in Harpstedt vor einem halben Jahrhundert eröffnet. Seine Kinder wiederum wollen auf lange Sicht nicht in die beruflichen Fußstapfen der Generationen vor ihnen treten.

Verpachtungsoption wieder verworfen

Die Option, das Restaurant zu verpachten, ist zwar durchaus in Erwägung gezogen, aber auch wieder verworfen worden. Michael Grohe: „Das Gebäude mit seiner gewachsenen Substanz und seinen verschachtelten Räumen ist einfach nicht so konzipiert und beschaffen, dass ich Hotel und Restaurant – auch mit Blick auf Strom, Wasser, Gas und Abwasser – komplett logistisch trennen könnte.“

Für die Gastronomie im Tarifgebiet Weser-Ems gelte bereits seit dem 1. Juli der zwischen Dehoga und Gewerkschaft vereinbarte – höhere – Mindestlohn von 12,50 Euro. Daraus ergebe sich ein neues Problem: Die Minijobber arbeiteten nun weniger Stunden, um nicht über die 450-Euro-Entgeltgrenze und damit in die Steuerpflicht zu rutschen (ab Oktober entschärft sich das mit der Anhebung der Grenze auf 520 Euro allerdings).

Bleibt die Mehrwertsteuer „unten“?

Ein weiteres Handicap in ohnehin schweren Zeiten: „Vom kommenden Jahr an muss die Gastronomie für Außer-Haus-Verkäufe eine Mehrweggeschirr-Alternative anbieten“, weiß Grohe. Noch unklar sei indes, ob es über Jahresfrist hinaus bei der auf sieben Prozent reduzierten Mehrwertsteuer auf Speisen bleibe. Ginge der Satz wieder hoch auf 19 Prozent, ergäbe sich daraus im Lebensmittelbereich eine empfindliche Preissteigerung, „auf die der Gastronom null Einfluss hat“.

Wegen der beschlossenen Aufgabe des À-la-carte-Restaurants hat der „Wasserburg“-Chef einer Vollzeitkraft, zwei Teilzeitkräften sowie einem Minijobber kündigen müssen; zwei Betroffene hätten aber „schon fast wieder neue Jobs“.