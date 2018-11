Repair-Café kommt nun doch zustande

Startschuss fällt im Februar kommenden Jahres

HARPSTEDT - Dass sie diese gute Nachricht am Telefon verkünden konnte, hat Ruth Große-Wilde vom Klimaprojektladen „freiraum“ hörbar gefreut: Die Samtgemeinde Harpstedt bekommt 2019 ein Repair-Café. Der Startschuss dafür fällt am 7. Februar. Im monatlichen Turnus können Interessierte dann für jeweils zwei Stunden versuchen, kaputte Dinge mithilfe ehrenamtlicher Reparateure wieder funktionsfähig zu machen, ohne dass die fachkundige Unterstützung sie etwas kostet. Das wird sicherlich nicht in jedem Fall gelingen. Doch Erfolgserlebnisse gibt es immer wieder, hat sich in Gemeinden gezeigt, in denen solche Werkstätten wider die Wegwerfmentalität bereits erfolgreich etabliert worden sind.