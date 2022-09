Sorgenvoller Blick auf die Zukunft

Von: Jürgen Bohlken

Bei Kälte wird maßvoll geheizt: Frieren ist für das Ehepaar Fischer keine Option.

Kirchseelte – Ihr Haus ist abbezahlt, und mit zusammen 2 100 Euro Rente kämen Wilfried Fischer (73) und seine Frau Helga (65) aus Kirchseelte in normalen Zeiten gut über die Runden. Aber die Zeiten sind eben nicht normal. Die Inflation und vor allem die explodierenden Energiekosten nähren mittlerweile Zukunftsängste auch unter denen, die zwar nicht akut, womöglich aber perspektivisch vom sozialen Abstieg bedroht sind.

Muss das Rentnerehepaar bald an den „Notgroschen“ ran? Wie viel Urlaub wird noch finanzierbar sein? Muss im Falle plötzlicher Pflegebedürftigkeit der gesunde den gebrechlichen Partner zwingend zu Hause pflegen, weil ein Heimplatz unerschwinglich ist? Die Eheleute, die im Wochenendgebiet Siek Dauerwohnrecht genießen, bringen mittlerweile sehr viel Verständnis für den sich in Ostdeutschland bereits abzeichnenden „heißen Herbst“ auf. Auch bei ihnen manifestiert sich der Eindruck, dass die Ampel-Bundesregierung zwar den Geflüchteten hilft, die eigene Bevölkerung aber im Regen stehen lässt und der sich abzeichnenden Rezension nicht entschieden begegnet.

Ja, mehr noch: Die aktuelle Krise offenbart nach ihrem Empfinden jahrzehntelanges Politikversagen auf vielen Ebenen: von der Verschleppung einer grundlegenden Rentenreform, die sich mit dem massenhaften Eintritt der Baby-Boomer in den Ruhestand bitter rächen könnte, über eine verfehlte Energiepolitik, aus der im europäischen Vergleich deutlich zu hohe Strompreise resultieren, bis hin zum Dulden des Plastik-Verpackungswahns auf Kosten der Umwelt.

„Sollte in unserer Umgebung zu einer Demo gegen die Politik der Bundesregierung aufgerufen werden, gehen auch wir auf die Straße“, bekräftigt Wilfried Fischer. Die Nachbarn wären wohl ebenfalls dabei, ahnt seine Frau.

Schon einmal hat sich die Siedlung solidarisch gezeigt und mit Erfolg aufbegehrt – damals gegen die Kommunalpolitik. Seinerzeit gelang es, eine drohende Erhebung von Anliegerbeiträgen für Straßenbau abzuwenden; die Gemeinde begnügte sich mit einer bescheideneren Sanierung. Diesmal aber geht es um weit mehr: um Existenzen. Die Fischers erzählen von vielen jungen Paaren, die in der Siedlung Häuser gekauft hätten und nun bei Inflation und steigenden Zinsen den Abtrag stemmen müssten. Hinzu komme die Angst vor Jobverlust: Ein junger Mann aus der Nachbarschaft etwa sei in der Pandemie arbeitslos geworden und bange nun wieder – um seinen neuen Arbeitsplatz.

Die Fischers selbst machen sich aktuell vor allem Gedanken um die Energiepreise. Bis August kamen sie monatlich mit 181 Euro für Gas und 78 Euro für Strom hin. Von sich aus erhöhten sie dann die Abschläge auf 220 und 120 Euro. Wenn im Februar und März die Verträge mit den aktuell garantierten Tarifen ausgelaufen sind, sollen sie noch weit tiefer in die Tasche langen. Die vorgelegten Angebote der EWE sehen 486 Euro für Gas und 138 Euro für Strom vor. Das käme einer Kostensteigerung auf das 2,4-Fache des Niveaus von August gleich. Wie sehr der eigene Lebensstandard sinkt, wenn Nachzahlungsforderungen in vierstelliger Euro-Höhe kämen, mögen sich die Fischers nicht ausmalen.

Die Gasumlage, die eine zusätzliche monatliche Belastung von 78 Euro bedeutet hätte, kippt wohl. Doch wird der Staat nach Überzeugung des Ehepaars andere Mittel und Wege finden, die Bürgerinnen und Bürger zur Kasse zu bitten. Wilfried Fischers Eindruck: „Die Gier nach Steuern ist unter der aktuellen Bundesregierung besonders groß.“

Ein wirklich großes Energie-Einsparpotenzial im eigenen Haushalt können der Kirchseelter und seine Frau nicht erkennen. Für sehr kostenintensive energetische Investitionen, etwa in eine Fotovoltaikanlage, fehlt es ihnen an finanziellem Polster. Frieren wie in den 1950er-Jahren, als es nur in der Küche muckelig warm war, ist für sie allerdings auch keine Option.

Die Fischers hatten sich auf Zeit füreinander im Ruhestand gefreut. Umso mehr betrübt sie die Aussicht, den redensartlichen Gürtel enger schnallen zu müssen, weil die Inflation einen guten Teil ihres Geldes aufzehrt. Es führe kein Weg daran vorbei, dass der Staat die Bürger und Unternehmen endlich spürbar entlaste. „Und zwar auch die Rentner, denn die werden gern vergessen“, betont Wilfried Fischer.