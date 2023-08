Renovierter Schützensaal in Horstedt avanciert zum Theaterspielort

Von: Jürgen Bohlken

Aus der Vor-Corona-Zeit stammt dieses Bild. Damals, 2019, brachte die Heimatbühne Stuhr den plattdeutschen Dreiakter „Swattbunte Farken“ von Jens Exler zur Aufführung, und zwar noch unter Mitwirkung von Horst True (sitzend, 2.v.r.). © Jantje Ehlers

Horstedt – Der mit großem persönlichen Einsatz und viel Eigenleistung renovierte Schützensaal in Horstedt soll am Sonntag, 8. Oktober, 15 Uhr, eine Theatervorstellung bei Kaffee und Kuchen erleben. Die Heimatbühne Stuhr ist auf die Lokalität aufmerksam geworden und möchte dort das plattdeutsche Lustspiel „Roland shall flegen“ aus der Feder von Hans Gnant zur Aufführung bringen.

Sie steht bereits in Gesprächen mit dem Schützenverein Schulenberg-Horstedt. Am Sonntag wird sich eine Abordnung der Wanderbühne einen eigenen Eindruck von dem Festsaal verschaffen.

„Mehrere Spielorte sind uns in den Coronajahren weggebrochen, allen voran die Gasthäuser Nobel und Bellmann in Moordeich, aber auch Hackfeld‘s Dorfkrug in Klein Ippener“, seufzt Horst True. Der frühere Vorsitzende der Heimatbühne nimmt heute organisatorische Aufgaben im Theaterverein wahr. Er erinnert sich an die Jahre, da die Laienspielgruppe zusätzlich im Heimatmuseum Syke spielen durfte. Nach einem Wechsel in der Leitung habe es dann geheißen, das sei nicht mehr gewünscht, bedauert True.

Die Heimatbühne Stuhr hat keinen festen Spielort. Wir gehören zu den klassischen Wanderbühnen, von denen es immer weniger gibt.

Die Art und Weise, in der er vom Theater erzählt, lässt erahnen, wie sehr sein Herz immer noch daran hängt, wenngleich er selbst nicht mehr zu den aktiven Darstellern gehört. „62 Jahre lang habe ich auf der Bühne gestanden“, erzählt der 82-Jährige. Und irgendwie sprang die Leidenschaft auf die nachfolgenden Generationen über: Sein Sohn Björn sowie sein Enkel Dennis, seit dem vergangenen Jahr als SPD-Abgeordneter im Landtag in Hannover vertreten, spielen ebenfalls Theater, sofern dafür hinreichend Freizeit verbleibt.

„Die Heimatbühne Stuhr hat keinen festen Spielort. Wir gehören zu den klassischen Wanderbühnen, von denen es immer weniger gibt“, weiß Horst True. Dass die Pandemie in der Kulturlandschaft vieles kaputtgemacht hat, ist kein Geheimnis. Auch die Volkstheater-Ensembles bekamen die verheerenden Auswirkungen der Lockdowns und Kontaktverbote zu spüren. Neue Säle für Vorstellungen zu finden, entpuppt sich als schwieriges Unterfangen.

Umso mehr freut es Horst True, in Horstedt fündig geworden zu sein. Noch während der laufenden Renovierung war die Heimatbühne Stuhr auf den Festsaal aufmerksam geworden. Popularität genießt sie vor allem vor der eigenen Haustür – in ihrem Heimatlandkreis Diepholz. Der Schützensaal in Horstedt als Spielstätte bietet ihr die Chance, vermehrt auch Freunde des Volkstheaters im Oldenburger Land als Zielgruppe zu erschließen.

Von Flugangst und der Furcht, als Feigling dazustehen

Die Handlung der von Arthur Speck ins Plattdeutsche übersetzten Komödie „Roland shall flegen“ lässt sich in groben Zügen so umreißen: Die Tierarztgattin Herma de Ries gewinnt eine 14-tägige Flugreise für zwei Personen. Sie stürzt damit ihren Mann Roland in ein furchtbares Dilemma: Einerseits plagt den Veterinär eine heillose Angst vorm Fliegen, weshalb er unter gar keinen Umständen in ein Flugzeug steigen will. Andererseits fürchtet er den Spott der Dorfbewohner, sollte sich der Grund für den Reiseverzicht offenbaren. Als Feigling will Roland natürlich unter keinen Umständen in der Öffentlichkeit dastehen. Auf der Suche nach Auswegen verheddert er sich aber mehr und mehr in selbst gezogenen Fallstricken. Und ebendiese Turbulenzen verleihen dem Theaterstück zwerchfellerschütternde Situationskomik. Der Schluss kommt mit einer besonders witzigen Pointe „um die Ecke“. Darüber aber hüllt Horst True den Mantel des Schweigens. Schließlich liegt der Heimatbühne Stuhr daran, dass die Zuschauer in der Vorstellung selbst in Gelächter ausbrechen – und nicht schon vorher.

Es gebe aber auch Lacher, die aus Improvisation, dem Zufall oder kleinen Pannen heraus geboren würden, und das seien oft die schönsten Momente, spricht der „Organisator“ aus Erfahrung.

Kartenreservierungen für die Vorstellung in Horstedt laufen über die Mühle Unger in Varrel (Telefon 04221/30 2 68) und Horst True (Telefon 0421/894 127). Das Ticket kostet acht Euro.