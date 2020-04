Renault Clio kommt von K 286 ab und prallt gegen Baum

Stiftenhöfte - Aus noch ungeklärter Ursache ist am Montagvormittag ein Autofahrer in Höhe der Bushaltestelle „Stiftenhöfte“ nach einer leichten Kurve in Richtung Harpstedt von der Kreisstraße 286 abgekommen und mit seinem Renault Clio gegen eine Birke geprallt. Der Mann erlitt Verletzungen, war aber nach dem Unfall ansprechbar. Die Besatzung eines Rettungswagens der Malteser versorgte ihn rettungsdienstlich. Der Renault Clio wurde im Frontbereich stark demoliert. Die Schadenshöhe ist noch unklar. Foto: Bohlken