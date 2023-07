Kreistags-SPD will Übergang zur Kreislaufwirtschaft befördern

Von: Jürgen Bohlken

Teilen

Mit Fraktionschef Thore Güldner (l.) besuchte die Kreistags-SPD die Unternehmensniederlassung. © Heinz-Jürgen Greszik

Simmerhausen – „Klar ist: Die Abfall- und Recyclingbranche wird in den nächsten Jahren noch viel wichtiger, um Nachhaltigkeits- und Klimaziele zu erreichen“, sagte Fraktionschef Thore Güldner im Beisein von Genossen aus der Kreistags-SPD auf dem Areal der Remondis-Niederlassung Wildeshausen in Simmerhausen. Umso wichtiger sei es, mit allen Akteuren auf dem Markt „in einem konstruktiven Austausch zu bleiben“. Nur so könnten gute politische Entscheidungen „im Sinne künftiger Generationen“ getroffen werden.

Remondis schlägt in Simmerhausen mit einer rund 50-köpfigen Niederlassungsbelegschaft sowie vier Auszubildenden (zum neuen Ausbildungsjahr) ein breites Spektrum von Abfallfraktionen um – von Pappe und Papier über Folien, Holz und Grünschnitt bis hin zu Bauschutt und weiteren Bauabfällen.

Gemeinsam mit Arend Cobi, Peter Schröder und Jörn Liebig aus dem Unternehmen besichtigten die Sozialdemokraten zunächst das Gelände. Sie begutachteten dabei die Abfertigung einzelner Abfallfraktionen.

„Im Mittelpunkt der Diskussionen stand die Kreislaufwirtschaft, ein zentrales Thema in der heutigen Zeit“, resümierte Thore Güldner hinterher. Standpunkte zur Bedeutung eines effektiven Recyclingsystems für die Reduktion von Umweltbelastungen seien zur Sprache gekommen. Die Kreistags-SPD habe ihre Bemühungen bekräftigt, „Initiativen und Programme zu unterstützen, die den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft fördern“, und auf das Bestreben hingewiesen, „bei eigenen Baumaßnahmen den Fokus mehr auf den Einsatz recycelter Baumaterialien zu legen“. Letzteres erfahre „gerade in Zeiten des Mangels und gestiegener Marktpreise“ auch eine zunehmende ökonomische Bedeutung (neben der ökologischen Komponente), unterstrich der Fraktionschef.

„Nachhaltige Praktiken, innovative Lösungen“

Im Verlauf des Besuchs seien zudem „nachhaltige Praktiken und innovative Lösungen erörtert“ worden, um die Umweltauswirkungen der Abfallentsorgung zu minimieren. Güldner dazu: „Remondis präsentierte aktuelle Projekte und Technologien, die auf Recycling, Energiegewinnung aus Abfall und anderen umweltfreundlichen Ansätzen basieren. Dabei betonte Arend Cobi die große Bedeutung der Zusammenarbeit mit kommunalen Partnern in Öffentlich-Privaten Partnerschaften. Er schlug ein solches Modell auch für den Landkreis Oldenburg vor.“

Erörtert worden seien ebenso Herausforderungen, mit denen die Gesellschaft im Hinblick auf „die korrekte Entsorgung von Abfällen konfrontiert ist“. Die Kreistags-SPD habe die Notwendigkeit betont, die Bürger über eine ordnungsgemäße Mülltrennung und -entsorgung zu informieren und Maßnahmen zur Bekämpfung illegaler Abfallentsorgung zu ergreifen. Hier müssten Unternehmen wie Remondis und die öffentliche Hand im Interesse einer optimalen Aufklärungsarbeit gemeinsam vorangehen, betonte Güldner.