Wo Weihnachten „Freude schenken“ bedeutet

Harpstedt - Von Jürgen Bohlken. Layla denkt oft an ihren Papa, den sie im September verloren hat. Ganz ohne Vorwarnung. Sein Herz hörte einfach auf zu schlagen. Für das Mädchen im Kindergartenalter, ihre erst sechs Monate junge Schwester Lilly und ihre Mutter Nadine Mielcarek aus Delmenhorst neigt sich ein trauriges, leidvolles Jahr dem Ende zu. Am dritten Advent konnte die Mama ihre ältere Tochter endlich mal wieder etwas unbeschwerter erleben: Zusammen mit 15 weiteren Kindern genoss Layla ein Reitvergnügen beim Privatstall „Mia Lena“ in Harpstedt nahe dem Koems-Gelände.

Arbeitslosigkeit, Krankheit, Verlust von Hab und Gut nach der Flucht aus einem zerbombten Land, Trennung vom Ehepartner, wenig Einkommen – unzählige Gründe können die Weihnachtsfreude trüben. Viele Familien blicken sorgenvoll in die Zukunft. Aber zum Glück gibt es Mitmenschen, die gerade ihnen zu den Festtagen Freude schenken möchten. Die „Mia Lena“-Stallgemeinschaft gehört dazu.

Ebenso die Hörstube in Harpstedt. Schon zum neunten Mal in Folge hingen im Advent am Weihnachtsbaum in den Geschäftsräumen Wunschzettel von Kindern aus der Samtgemeinde Harpstedt, die am Heiligen Abend keinen reich gedeckten Gabentisch erwarten dürfen. Im Nu war das gute Stück „abgeerntet“. Kaum hatte unsere Zeitung den Start der Aktion vermeldet, eilten die Bürger herbei und nahmen sich Zettel von den Zweigen mit, um die darauf notierten Wünsche – insgesamt 65 – zu erfüllen. Obwohl diesmal wenig Zeit für den Kauf der Geschenke blieb, kam kein „Schenker“ zu spät.

+ Mit Überraschungstüten mit süßem Inhalt bedachte der Weihnachtsmann die Kinder im Pferdestall. © boh

Am Montagmorgen lagen sämtliche Präsente – hübsch verpackt – zur Abholung in der Hörstube bereit. Die Jugendpfleger Markus Pieper und Annelen Voß machten sich sogleich an die Arbeit. Anhand der Vornamen und Altersangaben auf den Zetteln begannen sie zunächst mit dem Zuordnen. Sie wissen natürlich, welches Kind welches Präsent erhält. Nicht hingegen die Mitarbeiterinnen der Hörstube; sie kennen ausschließlich die „Schenker“ und deren Kontaktdaten. Auf diese Weise bleibt größtmögliche Anonymität gewahrt.

Dank der großen Routine aller Beteiligten ist ein reibungsloser Verlauf der Aktion gesichert. Gleichwohl gibt es Fälle, die schnelles, flexibles Handeln erfordern. So hatte eines der Kinder Puppengeschirr haben wollen. Zwischenzeitlich aber erübrigte sich das. Die Inhaberin des betreffenden Wunschzettels bekam das sofort von der Hörstube mitgeteilt. Da sie noch kein Präsent besorgt hatte, konnte sie „umdisponieren“ und anstelle des Puppengeschirrs eine Puppe kaufen.

+ Die Kälte trübte das Reitvergnügen auf dem Gelände des Privatstalls „Mia Lena“ nicht. © Sandra Tobihn

Wünschte sich ein Kind Schuhe, so war auf dem Wunschzettel jeweils ein Gutschein für ein Schuhgeschäft vermerkt. Aus gutem Grund, so Annelen Voß: „Schuhe müssen richtig passen. Es muss Gelegenheit geben, sie vor dem Kauf anzuprobieren.“

Die Angaben auf einem Zettel sorgten für Stirnrunzeln: Dass die gewünschte Schneehose in „Größe 86“ einem 16-jährigen Teenager passen sollte, konnte unmöglich stimmen. Der Irrtum ließ sich sehr schnell aufklären. Die Größenangabe war korrekt, das Alter aber nicht. Das betreffende Kind ist gerade mal sechs Monate jung.

„Reitvergnügen 2017 sogar noch getoppt“

Beim Verteilen der Pakete durch die Jugendpfleger genossen die Präsente für Flüchtlingskinder Priorität. Der Grund: Für Montagnachmittag war eine Adventsfeier für geflüchtete Familien mit Bescherung in der Begegnungsstätte anberaumt worden. „Das kriegen wir zeitlich hin“, versicherte Annelen Voß. „Thea Möring von der Flüchtlingsinitiative holt die Geschenke ab.“ Mehr „Luft“ bleibt für die Verteilung der anderen Weihnachtsgeschenke, die zu einem großen Teil über Kitas an die Adressaten gelangen. Die betreffenden Kindergärten hätten ja noch bis einschließlich Freitag geöffnet, vermeldeten die Jugendpfleger.

Während das Ergebnis der Wunschbaum-Aktion Kinderaugen erst an Heiligabend leuchten lassen wird, hat die Stallgemeinschaft „Mia Lena“ bereits am Sonntag in dankbare Gesichter geschaut: Das Reitvergnügen für Kiddies aus nicht so gut betuchten Familien kam hervorragend an.

Weihnachtsmann vergisst die Helfer nicht

„Den Kindern hat das Reiten sowie das Füttern, Putzen und Striegeln der Ponys und Pferde viel Spaß gemacht. Zusätzlich gab es mit den Betreuern ein paar Bewegungsübungen ohne Pferd. Wir haben alle superleckeres Essen bekommen – unter anderem riesengroße Burger und Pommes für alle. Dieses Event hat sogar das letztjährige noch getoppt“, schwärmten die Eltern der fünfjährigen Tamika aus Aschenstedt. Die Mutter von Ronja aus Delmenhorst zeigte sich genauso zufrieden. „Meine Freundin ist ebenfalls mit ihrer Tochter hier. Für alle Beteiligten war es richtig schön. Wir Eltern haben den Kindern beim Reiten zugeschaut und uns außerdem miteinander bei Glühwein, Kaffee, Waffeln oder auch Bratwurst unterhalten.“ Ein Lob sprach Sandra Tobihn von der Stallgemeinschaft „Mia Lena“ dem „Liberty’s“-Betreiber Metin Kalabalik für die gespendeten Burger und Pommes aus.

Eine gute Viertelstunde lang zog Klaus Brockmann alle Blicke auf sich. Als Weihnachtsmann beglückte er die Kinder, die für ihn „Lasst uns froh und munter“ sangen, mit großen Süßigkeiten-Tüten. Die neun fleißigen Helfer, die mit dem guten Gefühl nach Hause gingen, Freude geschenkt zu haben, vergaß der Gabenbringer bei der Bescherung natürlich nicht.