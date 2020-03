Reitergruppe kürt neue „Ouzo-Könige“

+ Frisch proklamiert: das neue „Ouzo-Königspaar“. Das untere Bild zeigt die bisherigen Majestäten. Fotos: RC „Sport“

Harpstedt/Wildeshausen – „Nee, kein Kohlgang. Lasst uns was anderes machen!“, sagte sich vor 34 Jahren die Reitertruppe um Werner Haske vom RC „Sport“ Harpstedt. Nach dem Genuss von einigem Rotwein und Ouzo im „Le Bistro“ hoben Ingrid Nickolaus und Maria Rauschenberger 1986 den „Ouzo-Gang“ aus der Taufe. Mit Anhang und Bollerwagen, gefüllt mit geistigen Getränken aus Griechenland sowie Bier, geht es seither immer in der Kohlzeit „zum Griechen“. In den 34 Jahren ist die Gruppe ständig gewachsen. An Nachwuchs fehlt es den Reitern um Werner und Jessica Haske nicht. Das zeigte sich auch jetzt wieder: 35 Mitstreiter trafen sich kürzlich bei Tanja und Axel Großmann in Wildeshausen zu Butterkuchen, Kaffee und Ouzo. Nach einer zweistündigen Wanderung entlang der Moorbäke bei zumeist schönem Wetter und einem heftigen Regenschauer kurz vor dem Erreichen des Ziels kamen die „Ouzo-Gänger“ beim Restaurant „AL-TO“ an, wo es, wie sie berichten, „reichlich leckeres Gyros, Tzatziki, Reis und mehr gab“. Natürlich fehlte jene griechische Anisspirituose nicht, die einst Pate bei der Namensgebung für dieses Event stand. Die alten „Ouzo-Könige“ Neele Blank und Stefan Haske schieden aus dem Amt und krönten nach dem Essen ihre Nachfolger: Kim-Michelle Straßer und Bert Mahlstedt. Viele Stunden verbrachte die Gruppe noch in geselliger Runde. Alle Beteiligten freuten sich schon auf den „Ouzo-Gang“ 2021, den natürlich die neuen Majestäten ausrichten werden.