Reiter freuen sich über tolles Turnier

+ © Niemann Malte Bahrs und Fiona Wacholder siegten beim erstmals ausgetragenen „Jump and Run“. © Niemann

Beste Bedingungen beim Wettbewerb des Reitlcubs „Sport“ in Groß Köhren: Erstmals wurde ein „Jump and Run“ beim Turnier veranstaltet.

Groß Köhren – Gutes Wetter, entspannte Stimmung bei Reitern, Zuschauern, Helfern Richtern, keine schweren Stürze und sehenswerte Leistungen – das waren die Zutaten eines erfolgreichen Turniers des Reitclubs „Sport“ Harpstedt und Umgebung am Wochenende auf der Reitanlage in Groß Köhren.

Den Pokal der erfolgreichsten Reiterin aus der Samtgemeinde errang diesmal Nike Constabel. Carola Borchers, stellvertretend für die aktive Werbegemeinschaft Harpstedt, sowie Fleckenbürgermeister Stefan Wacholder überreichten den Wanderpokal für den ersten Platz in der Reitpferdeprüfung, zwei zweite Plätze beim „Jump and Run“ sowie der Dressurprüfung Kl. A* und zwei dritte Plätze beim Stilspring-Wettbewerb und der Springprüfung Kl. A*.

+ Verleihung des Samtgemeinde-Pokals: Harald Strasser, Carola Borchers, Nike Constabel auf „Coby L“ und Stefan Wacholder (v.l.). © Hormann

Erstmals veranstaltete der Verein ein „Jump and Run“, bei dem sowohl ein Reiter als auch ein Läufer antraten und die Hindernisse überwinden mussten. Nach Angaben der Veranstalter war gerade bei diesem Wettbewerb die Stimmung sehr gut, weil das Publikum die Teams anfeuerte. Einige Läufer waren auf den Gras-Springplatz sehr gut vorbereitet und hatten Stollenschuhe an. Das schnellste Team bestand aus Fiona Wacholder auf „Diamond Daggi“ sowie Läufer Malte Bahrs. Wacholder ritt auf dem Pferd ihrer Schwester Anouk eine sehr schnelle Runde, und Malte rannte und sprang in einer Zeit, die von keinem anderen Team einzuholen war.

Bei den Springpferdeprüfungen Kl. A* und Kl. A** für junge Springpferde gingen Reiter aus dem Stall Pedersen in Wohlde erfolgreich an den Start. Arnour Torres Villar gewann beide Prüfungen, und auch Natalie Nyström konnte sich platzieren.

Die Reitpferdeprüfung wurde erstmalig bei einem RCS-Turnier absolviert. Die ganz jungen Pferde wurden vorgestellt. Es gewann wie eingangs erwähnt Constabel auf dem Hengst „DJ Gold“, der sich im Besitz ihrer Trainerin Sarah Niebuhr befindet. Für „DJ Gold“ war es das erste Turnier.

Im Rahmen des Wettbewerbs wurde Harald Strasser für die langjährige Organisation der Veranstaltung geehrt. Zum Dank für die Stunden, die er ehrenamtlich für den Verein arbeitet, erhielt er einen Präsentkorb.

Der engagierte Vater Stefan Wacholder betrieb im Rahmen des Turniers eine Bude, in der Erdbeerbowle angeboten wurde. Das kam sehr gut an. Er nahm rund 360 Euro für die Vereinskasse ein.